«На цьому все, народе»: легендарний Буффон зав'язав з футболом у 45 років (відео)

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Італії, легендарний воротар Джанлуїджі Буффон, який свого часу опублікував скандальний знімок за кермом авто, оголосив про завершення професійної кар'єри у 45 років.

«На цьому все, народе! Ви дали мені все. Я вам дав усе. Ми зробили це разом», — написав голкіпер у Instagram.

Нагадаємо, що за свою яскраву 28-рычну кар'єру Буффон, який п'ять разів їздив на чемпіонат світу, виступав за «Парму», «Ювентус» та «ПСЖ». Закінчив він там, де починав, — у «Пармі».

Легенда футболу — чемпіон світу-2006 та віцечемпіон Європи-2012 зі збірною Італії, за яку провів 176 матчів. Також він 10 разів вигравав серію А з «Ювентусом», а ще 6 Кубків Італії та 7 національних Суперкубків. З «ПСЖ» — один раз чемпіонат Франції та Суперкубок країни, а з «Пармою» — Кубок УЄФА у сезоні-1998/1999.

Джанлуїджі Буффону не підкорився лише один турнір — Ліга чемпіонів, хоча він провів там 124 матчі та тричі грав у фіналі.

До речі, свого часу прославлений італієць розповів, коли вперше відчув себе відомим.

«Контролер пройшов в інший вагон, — згадував Джанлуїджі Буффон. — Я можу виходити. Скільки разів я їздив, зачинившись у туалеті, бо не мав квитка чи грошей на нього? Слід було рахувати, включили б цю цифру до моєї статистики. Відбиті пенальті, пропущені голи, сейви, поїздки без квитка.

Ми знову повертаємось у купе: я і троє моїх друзів. Небезпека минула. І тут, несподівано, двері відчиняються. Пфуууууу. Але це не контролер, а юнак із дівчиною. Симпатичні. Ми їдемо з Рима до Парми. Починаємо говорити, і вони запитують, чи ми футболісти. Ми розповідаємо, що повертаємось з чемпіонату Європи U-15 у Туреччині. Очі хлопця спалахують. «Так, я читав у газеті, була стаття… Дуже хороші відгуки про воротаря. Як його звати? Здається, Буффон». «Це я». Стоїть спекотний травневий день 1993 року, і я вперше почуваюся відомим".

Юний Буффон

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний воротар Едвін ван дер Сар потрапив у реанімацію з інсультом.

Фото ФК «Парма»

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