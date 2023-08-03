Будівельна компанія «Автострада», яка за результатами 2021 року займала лише четверте місце за обсягами, у 2022 році стала першою, а у 2023 році майже монополізувала ринок. Про це пише УНН у своєму матеріалі «Інфраструктурне відновлення: питань більше, ніж відповідей».

«Під час „Великого будівництва“ ринок ділили 10 великих компаній. Натомість зараз на ринку склалася парадоксальна ситуація. Один з членів десятки, компанія „Автострада“, яка за результатами 2021 року займала лише четверте місце за обсягами, поступаючись лідеру утричі, вже у першій рік вторгнення раптово стала першою, а у 2023 році взагалі майже монополізувала ринок», — йдеться у матеріалі УНН.

Як пише ЗМІ, цьому сприяли дві постанови Кабміну.

«Постанова № 1178 від 12 жовтня 2022 року дозволила безтендерні процедури, подарувавши можливість укладення прямих договорів із завищеними цінами і необмеженими можливостями їх пролонгації, а також фактично звільнила від відповідальності замовників і підрядників… Щодо іншої постанови, № 593, згідно з якою у восьми міністерствах і у голів дванадцяти облдержадміністрацій з’являться заступники з питань відновлення, то вона централізує керівний та фінансовий ресурс (який зараз переважно отримується від західних донорів) в руках віце-прем'єра, котрий призначає всіх цих заступників», — йдеться у матеріалі.

Там також зазначається, що монополізація інфраструктурного будівництва несе значні корупційні ризики.

«НАБУ та НАЗК мають виступити із публічними закликами про необхідність її глибокої корекції», — нагадує УНН й додає, що США відкрили гарячу лінію для повідомлень про корупцію в Україні, пропонуючи повідомляти про такі випадки генеральному інспектору США.

«З метою реагування на корупцію Держдепартамент США планує збільшити штат посольства в Україні», — пише УНН.

За даними свіжого соцопитування КМІС, 89% українців назвали корупцію найсерйознішою проблемою після початку повномасштабної війни.

«Як повідомляє портал Dozorro.org, протягом минулого року підрозділи „Укравтодору“ (САДи) розмістили в Prozorro 855 закупівель з очікуваною вартістю 64 млрд грн. З них після початку повномасштабної війни — 531 закупівля на 23 млрд грн. Для 63% завершених закупівель САДів, які видно на Prozorro, контракти підписали напряму. При цьому не для всіх із них завантажили договір — подекуди є тільки звіт, що таку закупівлю провели», — йдеться в матеріалі УНН.

Згідно з постановою Кабміну, у 2023 році на ремонт доріг має піти 58,87 млрд грн. На ці гроші у 2023 році планується зробити капітальний ремонт 91 км автомобільних доріг загального користування державного значення, поточний середній ремонт 107 км доріг, а також забезпечити гарантійний строк експлуатації 91 км збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг.

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