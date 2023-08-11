Через зв'язок із агробізнесом Віктора Медведчука та Оксани Марченко до бази «Миротворець» внесли власника агрохолдингу «Аграрні Системні Технології» (АСТ) Дмитра Колесника.

Запис про Колесника на сайті бази даних, на якому зібрано інформацію про людей, пов'язаних або працюючих на користь країни-агресора, з'явився 20 липня 2023 року.

До бази «Миротворець» Дмитра Колесника внесено за «дії, спрямовані на фінансування російського агресора» та «легалізацію для цього коштів, отриманих злочинним шляхом». Колесника звинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 110−2 Кримінального кодексу України, справу за фактом якого відкрито поліцією 21 квітня 2022 року.у.

«Встановлено, що до організації фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж її території шляхом військового нападу збройних сил російської федерації причетні такі особи: Колесник Дмитро Вікторович, Колесник Тетяна Вікторівна та Аміров Олександр Нударович», — йдеться на сайті.

Дмитро Колесник є власником агрохолдингу «АСТ», до якого входить близько 50 агропідприємств, оформлених на його доньку Катерину Колесник та сестру Тетяну Колесник. Серед них ТОВ «Дайвест», «Акріс-Агро», «Акріс-Інвест», «Акріс-Груп» та інші. Як раніше. Як раніше встановили ЗМІ, частину підприємств Колесника зареєстровано за однією адресою з агропідприємствами дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко та його партнера Тараса Козака у Києві на вулиці Тулузи, 11а. Окрім цього, Катерина Колесник є співзасновником підприємства Оксани Марченко ТОВ «Клубний дім «Діамант».

Крім того, як повідомили у Національному антикорупційному агентстві України, Дмитро Колесник є фігурантом корупційної справи народного депутата від партії «Слуга народу» Анатолія Гунька, який, будучи головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, за хабарі роздавав у користування землі Національної академії аграрних наук.

На відео, опублікованому НАБУ, Гунько говорить про те, що холдинг Колесника «АСТ» вже користується державними землями на Рівненщині та платить по 150 доларів за гектар хабарів. «АСТ там працює по 150. Тобто, 100 доларів на підприємство офіційно та 150 там, нам та силовикам», — каже Гунько на відеозаписі НАБУ.

Нагадаємо, кум Медведчука народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався.

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