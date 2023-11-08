Vulkan casino та GGBet: КРАІЛ надав ліцензії російському казино та букмекеру, власник яких Кріппа купує українські ЗМІ

Власник онлайн-казино «Вулкан» та кіберспортивного букмекеру GGBet, яким Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на роботу в Україні, незважаючи на їх російське походження, купує один за одним українські ЗМІ та державну нерухомість.

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Про це йдеться у розслідуванні про активи Максима Криппи агенції «BlackBox OSINT».

Починаючи з січня 2023 року жительниця міста Дніпро Тетяна Снопко купила інтернет-видання delo.ua, mmr.ua, womo.ua, друкований журнал «ТОП-100» (ТОВ «Комунікаційний хаб «Економіка»), а також видання «Главком» (ТОВ «Українські медіа системи»). За попередньою оцінкою, такі покупки маловідомої на медіаринку Снопко можуть коштувати від 3,2 до 4,3 мільйона доларів. Однак, за податковими деклараціями нової власниці п'яти ЗМІ за 2018−2021 роки включно, її дохід становив лише близько 4 мільйонів грн.

Тетяна Снопко (по центру) із колективом редакції видання ”Главком”. Фото: Facebook Mick Pidvezianiy

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За даними журналістів, Снопко, яка володіє лише 42-метровою квартирою у «хрущовці» в Дніпрі, є піар-менеджером українських бізнесменів Максима Полякова та Максима Кріппи, які є фактичними новими власниками вищевказаних ЗМІ.

Максим Кріппа та Максим Поляков — давні бізнес-партнери, які займаються гральним та кіберспортивним бізнесом. Приблизно з 2014 року вони опікуються розвитком онлайн-казино «Вулкан», створеним у «нульові» роки російським гральним магнатом Олегом Бойком, який через свою компанію Ritzio Entertaiment Group передав права на ТМ «Вулкан» компанії Криппи-Полякова EvoPlay — IT-компанії, що займається розробкою ігор для онлайн-казино.

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А ось власником торгової марки «Вулкан» в Україні є кіпрська фірма «Дареос ЛТД» (DAREOS LTD). На цю ж компанію у 2021 році було зареєстровано право на ТМ Vulkan у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу. У Росії торгова марка «Вулкан» зареєстрована на компанію «Дареос Холдинг ЛТД» (DAREOS HOLDING LTD), яка є ідентичною компанії «Дареос ЛТД». Вони обидві зареєстровані за тією ж адресою на Кіпрі і мають однакових осіб у структурі управління.

Таким чином, власниками торгової марки «Вулкан» в Україні та РФ є повністю пов’язані фірми-нерезиденти, що говорить про єдиного вигодонабувача бізнесу у всіх країнах, де працюють сайти онлайн-казино «Вулкан».

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У 2016 році СБУ звернула увагу не незаконну діяльність низки веб-сайтів під брендом «Вулкан», і в рамках кримінального провадження виявило, що за ними стоять Максим Поляков та Максим Кріппа, які, за даними слідства, виводили зароблені на онлайн-казино гроші на рахунки фіктивних підприємств та в офшори, після чого розподіляли прибуток між собою. Крім цього, як випливає з низки ухвал Шевченківського районного суду міста Києва від січня 2017 року, частина грошей передавалася для фінансування «ДНР» та «ЛНР».

У фінансуванні російської армії також звинувачувався і сам власник торгової марки «Вулкан», партнер Полякова та Кріппи, російський мільярдер Олег Бойко, який у ті роки також володів українською лотереєю «Патріот» та російською «Перемогою».

У розслідуванні також підтверджується прямий зв'язок між Максимом Кріппою, букмекером GGBet та казино «Вулкан». Так, бенефіціаром ТОВ «Конкуерор» до 2021 року виступав Федір Федоров, у фірмі якого «Новолоджик» до 2015 року працював директором Максим Кріппа. Федоров сьогодні є директором кіпрських компаній One World Secretarial та Brivio Limited. Перша здійснює секретарське управління студії трансляцій MainCast Максима Кріппи, а також кіпрського власника російського підрозділу GGBet ТОВ «Бет.ру». Друга ж є власником сайтів gg. bet

та vulkanvegas.com.

One World Secretarial також виступає секретарем кіпрського засновника кіберспортивної компанії NAVI, купленої Максимом Кріппою в 2022 році у бізнесмена Олександра Кохановського. Разом із ним за 1,1 млрд грн вони придбали готель «Дніпро» на вулиці Хрещатик у Києві. Крім цього, у 2023 році Максим Кріппа через своє ТОВ «Мідал» викупив у Національного банку за 33 млн грн готельно-ресторанний комплекс «Княжий двір», а також за 311 млн маєток у селищах Конча-Заспа та Козин під Києвом, що складається з кількох житлових будинків, елінгу, ресторану та кількох земельних ділянок.

Схема власності Максима Кріпа

Незважаючи на російське походження онлайн-казино «Вулкан» та букмекера GGBet, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оновила ліцензію на роботу в Україні «Вулкану» у січні 2023 року, а у серпні 2023 року видала ліцензію GGBet.

Примітно, що у березні 2023 року президент України Володимир Зеленський своєю ухвалою наклав санкції на російського букмекера GGBet.

Нагадаємо, Верховна Рада готує чергові зміни у сфері грального бізнесу. У жовтні було зареєстровано законопроект № 10101, який передбачає низку змін до вже прийнятого у 2020 році закону, що легалізує азартні ігри.

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