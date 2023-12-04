У холдингу Parimatch назріває велика угода: засновник компанії Едуард Швіндлерман готується передати половину своїх акцій, а це близько 35% акцій холдингу, фігурантам багатьох кримінальних проваджень, зокрема про розкрадання грошей Міністерства оборони України.

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Про це йдеться у розслідуванні Blackbox OSINT.

Угода, нібито лобіювана гендиректором Parimatch Максимом Ляшком, передбачає передачу третини холдингу Олександру Мельничуку та Владиславу Кліщару, які акціонерам Parimatch були представлені співробітниками ЦРУ, європейських спецслужб та інвесторами зі зв'язками в урядах США, Європи та України. За передачу акцій вони обіцяють Швіндлерману вирішити питання зі зняттям санкцій із Parimatch в Україну та поверненням букмекера на український ринок.

Акціонери та співробітники компанії бачать в угоді потенційну аферу. Кліщар та Мельничук зазначили, що формальним власником акцій Parimatch з їхнього боку буде компанія SARN Energy, яка позиціонує себе консалтинговою фірмою зі зв'язками в американській адміністрації. У Чехії SARN Energy знають по аферах. Як писали чеські ЗМІ, укладаючи угоди, SARN Energy, не виконавши договору, починає вимагати гроші у компаній та подає до американських судів з метою тиску на бізнес. Як повідомляє видання «Parlamentnilisty», SARN EnergyХ навіть намагалися шантажувати словацьку державу після справи з шахрайськими придбаними акціями Transpetrol.

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Як пишуть аналітики, з 2007-го по 2012-й Кліщар був помічником нардепа від Партії регіонів Олександра Єдіна, пов'язаний із Сергієм Лекарем — колишнім головою апарату МВС часів Януковича. Дружина Кліщара Наталія Мінська — громадянка росії, має реєстрацію в москві, володіє нерухомістю в росії, де була підприємцем. З грудня 2022-го по вересень 2023 року Кліщар був членом наглядової ради словацької компанії SEVOTECH — ця компанія стала фігурантом справи про розкрадання грошей Міноборони України. МО перерахувало майже 1,34 млрд грн компанії «Львівський арсенал» за постачання 100 тисяч артилерійських мін, та перерахувала гроші SEVOTECH, після чого гроші зникли, не дійшовши до кінцевого постачальника — хорватської Elmech Sintermak, а Міноборони не отримало товар. Клищар може бути причетний до схеми розкрадань в Одеському припортовому заводі: він виступав засновником чеської фірми EPI Group sro, яка купила у ОПЗ за заниженими цінами ільменітовий концентрат, після чого перепродала його за ринковими цінами компанії Дмитра Фірташа «Екрейніан Кемікал», яка знаходиться в окупованому Криму.

У Parimatch підозрюють, що нові акціонери можуть вивести базу даних гравців, софт для роботи букмекера лотерейним компаніям, оскільки син Владислава Кліщара Леонід Кліщар мав зв'язки з «Українською національною лотереєю» (УНЛ) і «Спортлото». У Верховній Раді розглядається законопроєкт щодо надання пільг лотерейним компаніям на отримання ліцензій онлайн-казино та букмекера.

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У березні 2022 року Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції на Parimatch.

Фото: ілюстративне від BlackBox

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