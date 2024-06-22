«Мене регулярно б’ють, вимагають гроші та погрожують»: бізнесмен-біженець став заручником у Волинському ПТПІ

Про прикрий випадок зловживання владою з боку правоохоронних органів повідомив підприємець Віктор Звягін. Він заявив про знущання та вимагання грошей від правоохоронців. За його словами, його незаконно утримують у ПТПІ.

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«Випустити мене на волю мали ще два місяці тому, після рішення апеляційної інстанції. Але я досі в ПТПІ. Тут я зазнаю знущань з боку адміністрації. Мене регулярно б’ють, вимагають гроші та погрожують», — розповів Віктор Звягін.

Як пише ЗМІ, підприємець Звягін вже багато років живе в Україні.

«У 2019-му році він отримав статус біженця, адже маючи російське громадянство, заявив про тиск з боку російської правоохоронної системи. Тоді Державна міграційна служба України надала йому такий статус», — йдеться в повідомленні.

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Та на початку цього року ДМС скасувала власне рішення — Віктора Звягіна затримали прямо під час його відпустки в горах та відправили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, які незаконно знаходяться в Україні.

«Від початку лютого Звягін почав оскаржувати рішення міграційної служби в суді. Пройшов всі інстанції і врешті у червні отримав ухвалу Верховного суду, який задовольнив його касаційну скаргу та повернув статус біженця», — пише видання.

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«Десять тисяч доларів погрозами та знущаннями вимагає директор установи Сергій Чеб, ще три тисячі доларів — начальник охорони. Я виграв всі суди та маю законні підстави жити та працювати в Україні. Але ці люди фактично тримають мене в заручниках, підбурюють нелегалів з інших країн застосовувати до мене фізичне насилля. Я в розпачі та хочу повернутися до своєї родини», — заявляє Звягін.

Віктор Звягін розмістив фото зі слідами від побоїв

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Протягом останніх років він побудував в Україні прозорий бізнес у сфері нерухомості та торгівлі автомобілями. Він має дружину та двох дітей.

Тепер, цитує видання підприємця, «після політичного переслідування з боку рф, зіштовхнувся з катуваннями».

Відомо, що Звягін вже готує відповідні скарги до всіх інстанцій та вимагатиме покарання для всіх посадовців, які винні в його незаконному утриманні в ПТПІ.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині поліцейські пограбували злодія.

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