Безрукова та Ситник укладають збройні контракти на мільярди гривень з іноземними ФОПами та компаніями без ліцензій, — ЗМІ

Злагоджений медіа- та адміністративний наступ проти «Спецтехноекспорту» на початку жовтня був ширмою для прикриття авантюрних оборудок самої «Агенції оборонних закупівель», пишуть журналісти «Фактів».

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає видання, під приводом початку роботи «напряму» з виробниками, директор Агенції Марина Безрукова разом з заступником Артемом Ситником укладають багатомільярдні угоди з нікому невідомими східноєвропейськими посередниками.

На 2,5 мільярда гривень — з польським ФОПом Доброміром Римарчиком на румунські (не польські) міни — при тому, що сам ФОП мав оборот близько 900 євро і не має активів.

На 8 мільярдів гривень — з словацькою компанією «HEMI Plus» на постачання десятків тисяч танкових та артилерійських снарядів. Це при тому, що підприємство має капітал у 6 тисяч євро, а адреса веде до якогось словацького села.

РЕКЛАМА

На 2,8 мільярда гривень на постачання більше мін — з румунським підприємством ««SC Romanian Allied International Defence», яке має директора-українця та статутний капітал у 200 євро, але немає ліцензії на торгівлю військовими товарами — а отже не зможе отримати дозвіл Румунії на експорт мін до України.

Тож, виникає питання: навмисно чи несвідомо Марина Безрукова та Артем Ситник проігнорували відсутність ліцензії та підписали контракт на кілька мільярдів гривень?

РЕКЛАМА

Як пише ЗМІ, ймовірно, всі вищевказані контракти навряд чи випадкові. Причинами їхнього укладання можуть бути або корупційні інтереси, або вдала робота російських спецслужб, або ж злочинна недбалість, що призведе до чергового зриву постачань зброї на фронт.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook