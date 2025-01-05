Дубайські канікули з путіністами: українська дизайнерка засвітилася на концерті Басти

Українська дизайнерка, засновниця бренду «A.M.G.» Альона Бетяр була помічена в Дубаї на концерті російського виконавця Басти, який відкрито підтримує війну росії проти України. Відео з концерту опублікував телеграм-канал Harley Quinn, повідомляє УНІАН.

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Повідомляється, що окрім концерту Басти, Бетяр святкувала Новий рік у компанії інших артистів-путіністів — Тіматі та Єгора Кріда.

«Великий патріот України Альона вирішила зустріти Новий рік у Дубаї разом із придворними голосами путінського двору — Тіматі та Єгором Крідом. Щоправда, спочатку вона намагалася не світитися. Але на концерті Басти, який відкрито підтримує війну проти України, пильність Альони успішно потонула в пляшці шампанського,» — пише УНІАН.

Нагадаємо, Тіматі, Єгор Крід та Баста не приховують своєї лояльності до путінського режиму та активно підтримують війну проти України.

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Зокрема, виконавці неодноразово висловлювали свої проросійські погляди і навіть брали участь у пропагандистських заходах, спрямованих на підтримку агресії росії. Тіматі навіть заявляв про свою готовність особисто воювати проти України.

Також ЗМІ повідомляли, що переможниця конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт 2018» Карина Жосан зустріла Новий рік в елітному готелі в Дубай. На свято було запрошено багато російських зірок, які розважали гостей, ймовірно, також росіян, серед яких була і Жосан. Зокрема, модель показала, як розважалася під пісні Тіматі та Басти в ОАЕ, попри війну в Україні, розв'язану росіянами.

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Раніше українці відреагували на новорічне привітання зрадниці Ані Лорак та затролили її за знімок у вишиванці.

Фото: скріншот сторіз

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