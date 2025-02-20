Невиконані обіцянки НБУ: як BitCapital продовжує вводити в оману споживачів, пояснив Сергій Лямець
Споживачі фінансових послуг в Україні залишаються без належного захисту. Виявляється, що нелегальні сервіси можуть працювати безперешкодно, а Національний банк України не лише не здатен цьому завадити, а й, схоже, не хоче цього робити, пише у своєму блозі економічний журналіст Сергій Лямець, коментуючи ситуацію довкола онлайн-сервісу BitCapital. Зокрема, журналіст нагадав, що два тижні тому НБУ опублікував офіційне рішення.
Так, у коментарі на сайті регулятора зазначається, що:
- НБУ отримав більше ніж 700 скарг від постраждалих.
- Люди скаржились на надто високі ставки, неправомірні нарахування за кредитами, агресивне стягнення боргів, непрозорість умов.
- BitCapital фактично кредитувала у гривні.
- Кредити надавались поза правовим полем України.
- BitCapital не мала юридичної особи в Україні, хоча заявляла про свою діяльність через англійські компанії GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та/або SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP.
- Кредитування відбувалося через вебсайт та мобільний додаток.
- На сайті не було жодної відповідної інформації.
Як пише Лямець, скарги клієнтів на BitCapital почали надходити ще у другій половині 2024 року.
«Чому Нацбанку знадобилося аж 700 (!) звернень, аби висловити глибоке занепокоєння», — запитує журналіст. Він додав скріншот, на якому Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг, дала відповідь, в якій рекомендувала звертатися до правоохоронних органів із відповідною заявою.
«Отже, своїм листом офіційний представник НБУ самоусунулася від припинення діяльності незаконної шахрайської структури. Вона сказала: вирішуйте свої проблеми самі. Ось спосіб, у який BitCapital без ліцензії та навіть без юридичної особи працювала понад рік та ошукувала українців», — написав Лямець.
Журналіст пише, що, «за словами клієнтів, з якими я знайомий, структура продовжує працювати та кредитувати. Її представники продовжують нараховувати зі стелі відсотки, і тероризувати погрозами боржників та їхні родини. Навіть вебсайт BitCapital продовжує працювати».
Журналіст додав, що НБУ мав безліч можливостей припинити діяльність шахрайської структури BitCapital та захистити клієнтів фінансового ринку України.
«Але я також впевнений, що НБУ мусить не просто висловлювати „глибоке занепокоєння“, а запроваджувати реальну заборону», — додав Лямець.
Нагадаємо, мікрофінансовий портал Loancompas запустив програму з підвищення фінансової грамотності населення України, Ця ініціатива є важливим кроком до створення більш фінансово освіченого прошарку користувачів, які періодично звертаються до МФО та банків за позиками.
Тим часом в НБУ розповіли, яким буде курс долара до кінця року.55
Читайте нас у Facebook