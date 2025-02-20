Невиконані обіцянки НБУ: як BitCapital продовжує вводити в оману споживачів, пояснив Сергій Лямець

Споживачі фінансових послуг в Україні залишаються без належного захисту. Виявляється, що нелегальні сервіси можуть працювати безперешкодно, а Національний банк України не лише не здатен цьому завадити, а й, схоже, не хоче цього робити, пише у своєму блозі економічний журналіст Сергій Лямець, коментуючи ситуацію довкола онлайн-сервісу BitCapital. Зокрема, журналіст нагадав, що два тижні тому НБУ опублікував офіційне рішення.

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Так, у коментарі на сайті регулятора зазначається, що:

НБУ отримав більше ніж 700 скарг від постраждалих.

Люди скаржились на надто високі ставки, неправомірні нарахування за кредитами, агресивне стягнення боргів, непрозорість умов.

BitCapital фактично кредитувала у гривні.

Кредити надавались поза правовим полем України.

BitCapital не мала юридичної особи в Україні, хоча заявляла про свою діяльність через англійські компанії GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та/або SOCIAL FINANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP.

Кредитування відбувалося через вебсайт та мобільний додаток.

На сайті не було жодної відповідної інформації.

Як пише Лямець, скарги клієнтів на BitCapital почали надходити ще у другій половині 2024 року.

«Чому Нацбанку знадобилося аж 700 (!) звернень, аби висловити глибоке занепокоєння», — запитує журналіст. Він додав скріншот, на якому Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг, дала відповідь, в якій рекомендувала звертатися до правоохоронних органів із відповідною заявою.

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«Отже, своїм листом офіційний представник НБУ самоусунулася від припинення діяльності незаконної шахрайської структури. Вона сказала: вирішуйте свої проблеми самі. Ось спосіб, у який BitCapital без ліцензії та навіть без юридичної особи працювала понад рік та ошукувала українців», — написав Лямець.

Журналіст пише, що, «за словами клієнтів, з якими я знайомий, структура продовжує працювати та кредитувати. Її представники продовжують нараховувати зі стелі відсотки, і тероризувати погрозами боржників та їхні родини. Навіть вебсайт BitCapital продовжує працювати».

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Журналіст додав, що НБУ мав безліч можливостей припинити діяльність шахрайської структури BitCapital та захистити клієнтів фінансового ринку України.

«Але я також впевнений, що НБУ мусить не просто висловлювати „глибоке занепокоєння“, а запроваджувати реальну заборону», — додав Лямець.

Нагадаємо, мікрофінансовий портал Loancompas запустив програму з підвищення фінансової грамотності населення України, Ця ініціатива є важливим кроком до створення більш фінансово освіченого прошарку користувачів, які періодично звертаються до МФО та банків за позиками.

Тим часом в НБУ розповіли, яким буде курс долара до кінця року.

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