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Рятуємо речі після невдалого прання: експертка Марина порадила «чарівний» метод з мікрохвильовкою

15:54 22 березня 2025
СВЧ-піч. Фото Pixabay

Якщо ваші речі після невдалого прання стали сірими, а улюблена футболка набула дивного відтінку, ці речі можна реанімувати за допомогою кисневого відбілювача типу «Персоль». Як це зробити розповіла домашній експерт Марина Жукова.

Що знадобиться:

  • господарське мило (краще з відбілюючим ефектом);
  • «Персоль» або аналоги;;
  • поліетиленові пакети;
  • мікрохвильова піч.

Що робити:

  • намилити забруднені або полинялі ділянки;
  • розчинити 1 ч. л. відбілювача у невеликій кількості води;
  • покласти речі в окремі пакети, щоб кольори не змішувалися, та залити розчином;
  • закрити пакети і покласти в мікрохвильову піч на 5 хвилин на максимальній потужності.
Обробка у НВЧ-печі. Фото https://t.me/MarinaZhukovaBloger

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Після остигання відправити речі в прання — можна випрати вручну, а можна — в машинці.

Господиня запевняє, що ваш рушник знову стане білим, на футболці зникнуть плями, а сліди від кави, кетчупу та ягід стануть непомітними.

Також «ФАКТИ» писали, як із плямами справляється звичайна сода .

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