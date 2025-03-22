Рятуємо речі після невдалого прання: експертка Марина порадила «чарівний» метод з мікрохвильовкою

Якщо ваші речі після невдалого прання стали сірими, а улюблена футболка набула дивного відтінку, ці речі можна реанімувати за допомогою кисневого відбілювача типу «Персоль». Як це зробити розповіла домашній експерт Марина Жукова.

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Що знадобиться:

господарське мило (краще з відбілюючим ефектом);

«Персоль» або аналоги;;

поліетиленові пакети;

мікрохвильова піч.

Що робити:

намилити забруднені або полинялі ділянки;

розчинити 1 ч. л. відбілювача у невеликій кількості води;

покласти речі в окремі пакети, щоб кольори не змішувалися, та залити розчином;

закрити пакети і покласти в мікрохвильову піч на 5 хвилин на максимальній потужності.

Обробка у НВЧ-печі. Фото https://t.me/MarinaZhukovaBloger

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Після остигання відправити речі в прання — можна випрати вручну, а можна — в машинці.

Господиня запевняє, що ваш рушник знову стане білим, на футболці зникнуть плями, а сліди від кави, кетчупу та ягід стануть непомітними.

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