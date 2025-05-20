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Київ вибився в лідери з мобілізації, і вона буде посилюватись, — очільник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко

20:56 20 травня 2025
Київ займає одне з перших місць за рівнем мобілізації

Завдяки роботі Київської міської військової адміністрації столиця обіймає одне з перших місць за рівнем мобілізації. І вона буде посилюватись. Про це повідомив в інтерв’ю BBC керівник КМВА Тимур Ткаченко.

«Київ — серед лідерів у цьому питанні. Тут в принципі найбільше людей. І далі ситуація буде ще покращуватись. Для цього, зокрема, планується задіяти районні держадміністрації і всіх, хто має цим займатися», — заявив Тимур Ткаченко.

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При цьому він упевнений, що в Києві все відбувається згідно із законами.

«Ніяких порушень в нашій роботі точно немає», — заявив Ткаченко, відповідаючи на питання про примусову мобілізацію.

Як повідомляв ютуб-канал «Моє життя в Україні», призначений президентом очільник КМВА Тимур Ткаченко на початку повномасштабної війни знаходився у Закарпатті і повернувся, коли загроза для Києва минула.

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