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Київ вибився в лідери з мобілізації, і вона буде посилюватись, — очільник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко
Завдяки роботі Київської міської військової адміністрації столиця обіймає одне з перших місць за рівнем мобілізації. І вона буде посилюватись. Про це повідомив в інтерв’ю BBC керівник КМВА Тимур Ткаченко.
«Київ — серед лідерів у цьому питанні. Тут в принципі найбільше людей. І далі ситуація буде ще покращуватись. Для цього, зокрема, планується задіяти районні держадміністрації і всіх, хто має цим займатися», — заявив Тимур Ткаченко.
При цьому він упевнений, що в Києві все відбувається згідно із законами.
«Ніяких порушень в нашій роботі точно немає», — заявив Ткаченко, відповідаючи на питання про примусову мобілізацію.
Як повідомляв ютуб-канал «Моє життя в Україні», призначений президентом очільник КМВА Тимур Ткаченко на початку повномасштабної війни знаходився у Закарпатті і повернувся, коли загроза для Києва минула.205
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