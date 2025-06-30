Бізнес-діяльність та інформаційна атака фігуранта санкційного списку знову у фокусі уваги ЗМІ

Сєяр Куршутов, власник російського паспорта та співадміністратор Telegram-каналу «Джокер», частку якого він начебто нещодавно придбав у Романа Кравця (за інформацією ЗМІ, той перебуває в Європі), поновлює активну медіакампанію, яка, за твердженнями журналістів, має ознаки цілеспрямованого тиску на український бізнес.

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Раніше Forbes повідомляв, що канал «Джокер» використовувався як інструмент впливу: зокрема, компанія Uklon заявляла про вимагання 200 тисяч доларів за припинення інформаційної атаки. Тепер об’єктом критики стали менеджмент СКМ, Рінат Ахметов та магазин парфумерії та косметики «Ароматека» в київському ЦУМі.

Після втрати попередньої версії каналу Куршутов і Кравець, які зустрічалися у Відні, прагнуть відновити ресурс, який, за матеріалами ЗМІ, асоціюється із гучними публікаціями та сумнівною репутацією.

Наразі він звинувачує в продажі нібито фальсифікованої парфумерії та закликає бойкотувати магазин «Ароматека».

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«ЦУМ Ріната Ахметова здав перший поверх в оренду аферистам, які продавали в центрі Києва підробки світових брендів під виглядом оригіналів. Правоохоронці та митниця були в темі», — пише «Джокер» Куршутов.

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Ці звинувачення, зокрема щодо продажу нібито фальсифікованої продукції та заклики бойкотувати згаданий магазин, можуть мати додатковий контекст. Як зазначає видання Vector, в ЦУМі також розташований магазин «Zielinski & Rozen», який пов’язують із Куршутовим.

Товари цього бренду, як стверджував Антон Одарюк (PR-директор Comfy), виробляються на території рф. Зокрема він порушував питання щодо цього ще у 2022 році, коли звернув увагу, що у Києві продавалася продукція з позначкою «Made in Russia».

Фото етикеток продукції, виготовленої в росії

Слід також згадати, що, за інформацією РБК-Україна, родина Куршутова веде комерційну діяльність на території тимчасово окупованого Криму, а його брат публічно відзначався з боку російської влади. Також РБК-Україна повідомляло, що РНБО не продовжила санкції щодо низки осіб, зокрема й Куршутова.

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За інформацією від обізнаних джерел, адміністрація ЦУМу розпочала процедуру розірвання орендного договору з магазином, пов’язаним із Куршутовим.

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