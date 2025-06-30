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Бізнес-діяльність та інформаційна атака фігуранта санкційного списку знову у фокусі уваги ЗМІ
Сєяр Куршутов, власник російського паспорта та співадміністратор Telegram-каналу «Джокер», частку якого він начебто нещодавно придбав у Романа Кравця (за інформацією ЗМІ, той перебуває в Європі), поновлює активну медіакампанію, яка, за твердженнями журналістів, має ознаки цілеспрямованого тиску на український бізнес.
Раніше Forbes повідомляв, що канал «Джокер» використовувався як інструмент впливу: зокрема, компанія Uklon заявляла про вимагання 200 тисяч доларів за припинення інформаційної атаки. Тепер об’єктом критики стали менеджмент СКМ, Рінат Ахметов та магазин парфумерії та косметики «Ароматека» в київському ЦУМі.
Після втрати попередньої версії каналу Куршутов і Кравець, які зустрічалися у Відні, прагнуть відновити ресурс, який, за матеріалами ЗМІ, асоціюється із гучними публікаціями та сумнівною репутацією.
Наразі він звинувачує в продажі нібито фальсифікованої парфумерії та закликає бойкотувати магазин «Ароматека».
«ЦУМ Ріната Ахметова здав перший поверх в оренду аферистам, які продавали в центрі Києва підробки світових брендів під виглядом оригіналів. Правоохоронці та митниця були в темі», — пише «Джокер» Куршутов.
Ці звинувачення, зокрема щодо продажу нібито фальсифікованої продукції та заклики бойкотувати згаданий магазин, можуть мати додатковий контекст. Як зазначає видання Vector, в ЦУМі також розташований магазин «Zielinski & Rozen», який пов’язують із Куршутовим.
Товари цього бренду, як стверджував Антон Одарюк (PR-директор Comfy), виробляються на території рф. Зокрема він порушував питання щодо цього ще у 2022 році, коли звернув увагу, що у Києві продавалася продукція з позначкою «Made in Russia».
Слід також згадати, що, за інформацією РБК-Україна, родина Куршутова веде комерційну діяльність на території тимчасово окупованого Криму, а його брат публічно відзначався з боку російської влади. Також РБК-Україна повідомляло, що РНБО не продовжила санкції щодо низки осіб, зокрема й Куршутова.
За інформацією від обізнаних джерел, адміністрація ЦУМу розпочала процедуру розірвання орендного договору з магазином, пов’язаним із Куршутовим.179
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