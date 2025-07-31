Під приводом відряджень виїжджав із коханкою з країни: блогерка Альона Яхно про топменеджера Visa

Віцепрезидент Visa в країнах CIS та Південної Європи Антон Пятигін під приводом робочих відряджень подорожував разом з коханкою. Про це пише блогерка Альона Яхно.

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«Ще в грудні минулого року вийшов скандал, коли коханим виявився глибоко одружений батько двох дітей і за сумісництвом віцепрезидент Visa з СНД та Південно-Східної Європи Антон Пятигін. Виявилося, що він використовував службові відрядження для романтичних подорожей, що суперечить українському законодавству воєнного стану», — зазначає Яхно.

Блогерка зазначила, що спільну фото топменеджера Visa із коханкою опублікував таблоїд Harley Quinn, порівнявши цю пару із нещодавнім скандалом навколо компанії Astronomer. Таблоїд зазначає, що маркетинг-директорка GoodWine Марія Олійник виклала спільні фотографії із Пятигіним, де показала свою вагітність і батька дитини.

Варто зазначити, що у грудні 2017 року Visa звільнила Head of Innovation and Strategic Partnerships Джима МакКарті за «порушення політики компанії». Тоді на основі журналістських розслідувань стало відомо, що в минулому він мав позашлюбні стосунки з підлеглими, включно з тією, що працювала безпосередньо під його керівництвом. Visa не уточнила у внутрішньому офіційному повідомленні, чи саме романтичні зв'язки стали причиною звільнення, але поведінка була визначена як несумісна з корпоративною культурою.

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Нагадаємо, Антон Пятигін став віцепрезидентом Visa, очоливши напрямок Visa Consulting and Analytics в країнах СНД і Південно-Східної Європи наприкінці 2023 року. До цього він два роки обіймав посаду незалежного члена наглядової ради державного «Ощадбанка». Згідно з декларацією, дружиною топменеджера є Ксенія Пятигіна, разом вони виховують сина Александра та доньку Емму.

Раніше повідомлялося, що оголошено підозру колишньому начальнику ТЦК, який допоміг втекти за кордон екс-керівнику Київського метрополітену.

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