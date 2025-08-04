41.37 / 41.92 47.88 / 48.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Індустрія зросте більш ніж на $ 30 млрд: аналітики про впровадження криптовалют на гральному ринку

16:50 4 серпня 2025
Біткоїни в жіночих руках

Впровадження криптовалют може стати ключовим драйвером зростання глобального грального ринку: за оцінками аналітиків, до 2028 року обсяг індустрії зросте більш ніж на $ 30 млрд, значною мірою — завдяки розвитку криптоказино та децентралізованих платформ. Про це повідомляє видання Tribal Business News з посиланням на Casino Global Market Report 2024.

Найбільше зростання спостерігається у країнах з високою діджиталізацією фінансів і гнучким регулюванням цифрових активів. Наприклад, наземне казино Choctaw у штаті Оклахома стало першим у США, яке інтегрувало можливість обміну криптовалют на фішки безпосередньо на ігровому полі — без банкоматів і сторонніх гаманців.

Директор Саsіno. uа Олександр Бабенко вважає, що подібні технології — лише початок глобальної трансформації індустрії.

«Світ стрімко рухається у бік децентралізованих фінансових рішень. Криптовалюти дозволяють зробити гемблінг більш доступним, а головне — анонімним і швидким. Україна не має залишатися осторонь цих процесів», — зазначив Бабенко.

РЕКЛАМА

Раніше онлайн-платформа Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років у 2026 році. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: яку умову буде повинен виконати кожен

Таро-прогноз на 4 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня

Як прочистити злив в раковині на кухні. Фото&nbsp;— скріншот

Секрет, про який мовчать сантехніки: як легко прочистити труби на кухні

Мариновані баклажани, фото скриншот відео

Пікантні мариновані баклажани: сподобаються всім

Наступний матеріал
Новини партнерів