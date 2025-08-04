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Індустрія зросте більш ніж на $ 30 млрд: аналітики про впровадження криптовалют на гральному ринку
Впровадження криптовалют може стати ключовим драйвером зростання глобального грального ринку: за оцінками аналітиків, до 2028 року обсяг індустрії зросте більш ніж на $ 30 млрд, значною мірою — завдяки розвитку криптоказино та децентралізованих платформ. Про це повідомляє видання Tribal Business News з посиланням на Casino Global Market Report 2024.
Найбільше зростання спостерігається у країнах з високою діджиталізацією фінансів і гнучким регулюванням цифрових активів. Наприклад, наземне казино Choctaw у штаті Оклахома стало першим у США, яке інтегрувало можливість обміну криптовалют на фішки безпосередньо на ігровому полі — без банкоматів і сторонніх гаманців.
Директор Саsіno. uа Олександр Бабенко вважає, що подібні технології — лише початок глобальної трансформації індустрії.
«Світ стрімко рухається у бік децентралізованих фінансових рішень. Криптовалюти дозволяють зробити гемблінг більш доступним, а головне — анонімним і швидким. Україна не має залишатися осторонь цих процесів», — зазначив Бабенко.
Раніше онлайн-платформа Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios.
Фото Pixabay21
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