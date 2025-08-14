Антон Шухнін, засновник торгової марки «Доміно», став жертвою замаху, який нагадав про небезпеку зростання впливу росіян в українському бізнесі під час війни. Ключовим фігурантом цієї справи є В'ячеслав Бєліменко — ймовірний замовник замаху та керівник міжнародного угрупування, яке відмиває російські гроші в обхід санкцій. Про це йдеться у матеріалі «Українських новин».

«Наразі Антон Шухнін є потерпілим у двох кримінальних провадженнях, які розслідуються поліцією Печерського та Шевченківського районів Києва. В обох справах Бєліменка називають ймовірним організатором групи міжнародних злочинців, які здійснюють свою діяльність в Україні, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах та державах ЄС, де вони відмивають „брудні“ гроші, зароблені в Росії, в обхід санкцій проти Росії» , — повідомляють «Українські новини».

Білименко, уродженець України, після початку російської агресії поїхав до Москви, отримав громадянство Росії і швидко розбагатів, ймовірно, завдяки зв'язкам із підсанкціонованим російським бізнесом або спецслужбами, про що писали європейські ЗМІ, пише видання.

«Так, австрійське видання MeinBezirk згадує про Бєліменка у статті-розслідуванні про російські угруповання, які відмивають кошти, отримані від наркоторгівлі та фінансового шахрайства, скуповуючи елітну нерухомість на престижних курортах» , — йдеться у матеріалі.

В Україні увагу до Бєліменка привернула саме спроба його замаху на Шухніна, який викрив одну з афер підозрюваного та звернувся до правоохоронних органів. Шухнін, який у 2014 році втратив бізнес у Донецьку, зумів відродити його у Києві та зараз активно підтримує Збройні Сили України, пишуть «Українські новини».

За інформацією видання, Білименко та його оточення діяли через фіктивні компанії та підставних осіб, скуповуючи українські активи. Подібних злочинних структур в Україні може бути кілька.

«Виходить, поки наші хлопці на передовій тримають лінію, у тилу її вже прорвали. Такі ось білименки і ті, хто заплющує очі на їхні махінації та дозволяє скуповувати по шматках Україну», — прокоментував військовослужбовець Кирило Сазонов .

Чи вдасться припинити небезпечну схему придбання українських активів за брудні російські гроші — зараз залежить від правоохоронців, пишуть «Українські новини».

