«День Незалежності — лише привід перевірити, де ми є»: Валерій Пекар про вичавлювання з себе «совка»

Підприємець та громадський діяч Валерій Пекар, який раніше висловився про нинішню позицію президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, поділився думками щодо шляху, який пройшла Україна після проголошення Незалежності.

ВІДЕО ДНЯ

«Незалежність -- це не подія, а процес.

Зазвичай після проголошення незалежності починається війна за незалежність, бо імперії нікого добровільно не відпускають (а коли відпускають, то війну за незалежність починають сусіди, бо вони не відпускають).

Наша війна за незалежність виявилася сильно відкладеною. Часто кажуть, що ми змарнували роки, коли мусили до неї підготуватися. Це і так, і не так. Якби ми почали готуватися, війна почалася би раніше. Війна тому й почалася пізніше, що ми не готувалися -- практикували «багатовекторність» та інші способи обманути себе й історію. Поки ми були в орбіті імперії, війна не була потрібна, нас тримали газовою трубою та телебаченням, церквою та грошима. Як тільки ми намірялися розірвати з імперією, війна почалася негайно. Якби ми це зробили, скажімо, у 1994, тоді ж була би війна.

РЕКЛАМА

Іншими словами, ми і виграли час, і втратили час.

Але я не певен, що у нас були би шанси у 1994.

Ми пройшли ці 34 роки, вичавлюючи совок із себе та державних інституцій, з економіки та армії, з культури та школи. Результати помірні, якщо брати в середньому.

РЕКЛАМА

Але треба брати не в середньому. У нас є нове покоління, яке не має з совком нічого спільного. У нас є нові військові частини й підрозділи, які не мають нічого спільного з радянською армією. У нас є український бізнес, який не має нічого спільного з радянською економікою. У нас є нова культура, що виросла не з совка. Водночас є люди, інституції та спільноти, які поки що пройшли лише невеликий відрізок потрібного шляху. Розрив із совком (подвійний -- як по імперській лінії, так і по комуністичній) відбувається нерівномірно.

За це кожна людина відповідає сама. За вичавлення совка із себе. Із своєї організації, підприємства, військової частини, релігійної громади, установи тощо. Із своїх відносин з іншими людьми. Цю роботу неможливо делегувати, вона має бути зроблена самостійно. Хтось робить це активніше й швидше, хтось повільніше, хтось ще розмірковує, чи воно потрібно взагалі.

Незалежність -- це процес, і кожна людина сама відповідає за свою частинку цього процесу.

День Незалежності -- лише привід перевірити, де ми є, скільки ми пройшли на даний момент.

РЕКЛАМА

Всім вітання", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

57

Читайте нас у Facebook