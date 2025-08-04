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- 16:50 Индустрия увеличится более чем на $ 30 млрд: аналитики о внедрении криптовалют на игорном рынке
Индустрия увеличится более чем на $ 30 млрд: аналитики о внедрении криптовалют на игорном рынке
Внедрение криптовалют может стать ключевым драйвером роста глобального игорного рынка: по оценкам аналитиков, к 2028 году объем индустрии вырастет более чем на $ 30 млрд, в значительной степени благодаря развитию криптоказино и децентрализованных платформ. Об этом сообщает издание Tribal Business News со ссылкой на Casino Global Market Report 2024 года.
Наибольший рост наблюдается в странах с высокой диджитализацией финансов и гибким регулированием цифровых активов. Например, наземное казино Choctaw в штате Оклахома стало первым в США, интегрировавшим возможность обмена криптовалют на фишки непосредственно на игровом поле — без банкоматов и посторонних кошельков.
Директор Саsino.ua Александр Бабенко считает, что подобные технологии — лишь начало глобальной трансформации индустрии.
«Мир стремительно двигается в сторону децентрализованных финансовых решений. Криптовалюты позволяют сделать гемблинг более доступным, а главное — анонимным и быстрым. Украина не должна оставаться в стороне от этих процессов», — отметил Бабенко.
Ранее онлайн-платформа Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios.
Фото Pixabay24
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