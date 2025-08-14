Антон Шухнин, основатель торговой марки «Домино», стал жертвой покушения, которое напомнило об опасности роста влияния россиян в украинском бизнесе во время войны. Ключевым фигурантом этого дела является Вячеслав Белименко — вероятный заказчик покушения и руководитель международной группировки, которая отмывает российские деньги в обход санкций. Об этом говорится в материале «Українських новин».

«В настоящее время Антон Шухнин является потерпевшим в двух уголовных производствах, которые расследуются полицией Печерского и Шевченковского районов Киева. В обоих делах Белименко называют вероятным организатором группы международных преступников, осуществляющих свою деятельность в Украине, россии, Объединенных Арабских Эмиратах и государствах ЕС, где они отмывают „грязные“ деньги, заработанные в россии, в обход санкций против рф», — сообщают «Українські новини».

Белименко, уроженец Украины, после начала российской агрессии уехал в Москву, получил гражданство рф и быстро разбогател, вероятно, благодаря связям с подсанкционным российским бизнесом или спецслужбами, о чем писали европейские СМИ, пишет издание.

«Так, австрийское издание MeinBezirk упоминает о Белименко в статье-расследовании о российских группировках, которые отмывают средства, полученные от наркоторговли и финансового мошенничества, скупая элитную недвижимость на престижных курортах», — говорится в материале.

В Украине внимание к Белименко привлекла именно попытка его покушения на Шухнина, который разоблачил одну из афер подозреваемого и обратился в правоохранительные органы. Шухнин, который в 2014 году потерял бизнес в Донецке, сумел возродить его в Киеве и сейчас активно поддерживает Вооруженные Силы Украины, пишут «Українські новини».

По информации издания, Белименко и его окружение действовали через фиктивные компании и подставных лиц, скупая украинские активы. Подобных преступных структур в Украине может быть несколько.

«Получается, пока наши ребята на передовой держат линию, в тылу ее уже прорвали. Такие вот белименки и те, кто закрывает глаза на их махинации и позволяет скупать по кускам Украину», — прокомментировал военнослужащий Кирилл Сазонов.

Удастся ли прекратить опасную схему по приобретению украинских активов за грязные российские деньги — сейчас зависит от правоохранителей, пишут «Українські новини».

