- 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
- 19:31 ГБР завершило расследование дела Шабунина: что будет дальше
- 19:17 Я пригрела змею: сеть шокировало обращение популярной певицы
- 19:15 «Я не знал, что у вас так»: в KLAN FC рассказали, как сложно привозить бойцов на кулачные бои в Украину во время войны
- 18:56 Близнецам — «Паж мечей» и бдительность, Весам — «Правосудие» и проверка на честность: Таро-прогноз на 15 августа
Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
Антон Шухнин, основатель торговой марки «Домино», стал жертвой покушения, которое напомнило об опасности роста влияния россиян в украинском бизнесе во время войны. Ключевым фигурантом этого дела является Вячеслав Белименко — вероятный заказчик покушения и руководитель международной группировки, которая отмывает российские деньги в обход санкций. Об этом говорится в материале «Українських новин».
«В настоящее время Антон Шухнин является потерпевшим в двух уголовных производствах, которые расследуются полицией Печерского и Шевченковского районов Киева. В обоих делах Белименко называют вероятным организатором группы международных преступников, осуществляющих свою деятельность в Украине, россии, Объединенных Арабских Эмиратах и государствах ЕС, где они отмывают „грязные“ деньги, заработанные в россии, в обход санкций против рф», — сообщают «Українські новини».
Белименко, уроженец Украины, после начала российской агрессии уехал в Москву, получил гражданство рф и быстро разбогател, вероятно, благодаря связям с подсанкционным российским бизнесом или спецслужбами, о чем писали европейские СМИ, пишет издание.
«Так, австрийское издание MeinBezirk упоминает о Белименко в статье-расследовании о российских группировках, которые отмывают средства, полученные от наркоторговли и финансового мошенничества, скупая элитную недвижимость на престижных курортах», — говорится в материале.
В Украине внимание к Белименко привлекла именно попытка его покушения на Шухнина, который разоблачил одну из афер подозреваемого и обратился в правоохранительные органы. Шухнин, который в 2014 году потерял бизнес в Донецке, сумел возродить его в Киеве и сейчас активно поддерживает Вооруженные Силы Украины, пишут «Українські новини».
По информации издания, Белименко и его окружение действовали через фиктивные компании и подставных лиц, скупая украинские активы. Подобных преступных структур в Украине может быть несколько.
«Получается, пока наши ребята на передовой держат линию, в тылу ее уже прорвали. Такие вот белименки и те, кто закрывает глаза на их махинации и позволяет скупать по кускам Украину», — прокомментировал военнослужащий Кирилл Сазонов.
Удастся ли прекратить опасную схему по приобретению украинских активов за грязные российские деньги — сейчас зависит от правоохранителей, пишут «Українські новини».122
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа