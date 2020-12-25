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Тема: Пандемия коронавируса
Маска
16:38 25 декабря 2020

Десятки целующихся в метро пар устроили протест против коронавирусных ограничений в Екатеринбурге

Молодежь недовольна запретом ночных вечеринок
Коронавирус в Украине
9:00 25 декабря 2020

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Данные по стране в режиме онлайн
Коронавирус
9:02 24 декабря 2020

Количество заболевших ковидом украинцев превысило миллион

За сутки добавилось почти 11,5 тысяч новых заболевших
Владимир Познер
4:33 23 декабря 2020

«Он это все превращает в труху!» Познер раскрыл свой страх перед коронавирусом

Владимир Познер рассказал, почему шесть дней в неделю находится на самоизоляции
Медик
17:15 22 декабря 2020

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса: когда и кому сделают прививку

В 2021—2022 годах охватят 20 млн человек
Алексей Резников
14:38 22 декабря 2020

Резников дал прогноз, как РФ поступит с населением ОРДЛО при усугублении ситуации с ковидом

Вице-премьер заявил, что страна-агрессор не будет забоится о временно оккупированных…
Коронавирус
14:08 22 декабря 2020

Врач-иммунолог оценил реальную опасность мутировавшего коронавируса

По словам Андрея Волянского, сейчас нет достоверной информации о реальной опасности…
стол переговоров
6:23 22 декабря 2020

Как разместиться за столом переговоров, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

Японский суперкомпьютер просчитал варианты
Медик
22:50 21 декабря 2020

Чиновники рассказали, почему не платят деньги за смерть умерших от коронавируса врачей

На данный момент официально заявлено о смерти 378 медработников
Новый штамм коронавируса уже в Украине: инфекционист ошарашил признанием
20:33 21 декабря 2020

Новый штамм коронавируса уже в Украине: инфекционист ошарашил признанием

Мутацию обнаружили у жителя Закарпатья
Василиса Фролова
15:41 21 декабря 2020

Беременная ТВ-знаменитость шокировала новостью о заболевании коронавирусом

Василису Фролову не миновала пандемия
Лондон
12:58 21 декабря 2020

Украинцев предостерегли от поездок в Британию из-за «мутанта»

Не стоит посещать Лондон и юго-восточную часть страны
коронавирус
9:45 21 декабря 2020

Мутация COVID-19 вынудила ЕС собрать срочную встречу

Совещание назначено на 21 декабря
Коронавирус
9:00 21 декабря 2020

«Прекратите нервничать!» Фаворов рассказал о «британском вирусе»

Ученый отметил, что мутируют вариабельные участки вируса
ЕС ввел запрет на авиаперелеты из Великобритании
22:29 20 декабря 2020

Евросоюз закрывает авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

Жители Лондона в панике покидают город целыми семьями
комаровский
17:55 20 декабря 2020

Треть попытаются наложить на себя руки: доктор Комаровский объяснил влияние COVID-19 на психику человека

Паника и тревожность не способствуют выздоровлению
коронавирус
16:56 20 декабря 2020

Коронавирус-мутант распространяется по планете: заболевание обнаружено еще в трех странах

ВОЗ призывает остановить распространение патогена
Санта-Клаус
16:44 20 декабря 2020

Заразный Санта-Клаус: актер в костюме сказочного героя наградил коронавирусом десятки детей

Санту решили не наказывать
Вера Казмирчук
6:55 20 декабря 2020

«Иммуноглобулин можно использовать на любой стадии заболевания COVID-19, но эффективнее всего — на начальной»

Известный иммунолог профессор Вера Казмирчук проводит вебинары не только для украинских…
Вакцинация
9:05 19 декабря 2020

Не скоро: в Минздраве рассказали, когда эпидемия коронавируса может пойти на спад

Первые дозы вакцины от коронавируса Украина может получить в феврале 2021

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