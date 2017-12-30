В Манчестере горит многоэтажный жилой комплекс с отелем (фото, видео)

В субботу, 30 декабря, в Манчестере произошел крупный пожар в 13-этажном жилом доме. На месте работают 12 пожарных бригад. Проводится эвакуация жильцов.

Как сообщают местные радиостанции, возгорание произошло в квартире на девятом этаже и быстро распространилось на несколько этажей ниже и выше. Спасатели настоятельно рекомендуют жильцам не пытаться самим покинуть здание, а дожидаться помощи в квартирах.

Часть жильцов вышли на балконы, чтобы не задохнуться или не сгореть.

Дэмиан Баттерс и его жены Ирина из России находились в квартире на верхнем этаже, которую они сняли на рождественские праздники. Судя по словам Баттерса, часть дома занимает апарт-отель. Именно в нем они и арендуют номер.

«Было очень страшно. Дежурная на ресепшн велела нам оставаться в номере и никуда не выходить. Ирина испугалась. Она сразу вспомнила, что такие же указания получали и жильцы многоэтажки в Лондоне — „Гренфелл-тауэр“. И люди сгорели там заживо!» — рассказывает Баттерс.

«Мы хотели попытаться спуститься вниз самостоятельно, но работник отеля не позволил нам это сделать. Он объяснил, что на лестнице очень много дыма. Мы просто задохнемся, сказал он. Пожарные тоже требовали, чтобы все оставались в квартирах и номерах. Мы просидели с женой в горящем доме полтора часа! Наконец, появились спасатели, и нас вывели», — заявил Дэмиан Баттерс.

Пока известно только об одном пострадавшем. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Тушение пожара продолжается.

Так выглядел жилой комплекс в Манчестере до пожара

Пожар в «Гренфелл-тауэр» произошел 14 июня 2017 года в Лондоне. Причиной пожара стал неисправный холодильник в одной из квартир. Огонь моментально распространился по всему 24-этажному дому из-за некачественной пожароопасной внешней обшивки. Погибли более 70 человек.

А 29 декабря в Нью-Йорке произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе маленькие дети. Это крупнейший пожар в Нью-Йорке за последние 25 лет.