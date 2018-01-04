В ЮАР пассажирский поезд врезался на переезде в грузовик

В четверг, 4 января, в ЮАР произошла крупная железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд врезался в грузовик, который пытался проскочить через переезд. В результате несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись.

Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. Вагоны были забиты до отказа. Билеты купили 713 человек. По некоторым данным, реальное число пассажиров превышало 800 человек.

Власти сообщают о 20 погибших. Ранения получили 260 пассажиров.

Водитель грузовика выжил. Он пытался бежать, но его поймали полицейские. Министр транспорта ЮАР Джо Масангваньи заявил, что вина в катастрофе полностью лежит на водителе грузовика. «Он видел запрещающие сигналы, видел приближающийся поезд и все же рискнул проскочить», — подчеркнул министр.