В Южной Каролине столкнулись пассажирский и товарный поезда
В воскресенье, 4 февраля, в штате Южная Каролина произошла крупная железнодорожная катастрофа. Столкнулись пассажирский поезд Amtrak и товарный состав. Погибли по меньшей мере два человека. Еще 70 получили травмы различной степени тяжести.
Пассажирский поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Столкновение произошло в 02.35 по местному времени.
В заявлении Amtrak говорится, что сошли с рельсов локомотив и несколько пассажирских вагонов, в которых находились в общей сложности 147 человек.
Причина катастрофы пока не известна. Начато официальное расследование.
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