В Южной Каролине столкнулись пассажирский и товарный поезда

В воскресенье, 4 февраля, в штате Южная Каролина произошла крупная железнодорожная катастрофа. Столкнулись пассажирский поезд Amtrak и товарный состав. Погибли по меньшей мере два человека. Еще 70 получили травмы различной степени тяжести.

Пассажирский поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Столкновение произошло в 02.35 по местному времени.

В заявлении Amtrak говорится, что сошли с рельсов локомотив и несколько пассажирских вагонов, в которых находились в общей сложности 147 человек.

Причина катастрофы пока не известна. Начато официальное расследование.