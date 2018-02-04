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Сошедшие с рельсов вагоны

В Южной Каролине столкнулись пассажирский и товарный поезда

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

04.02.2018 16:18 115

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В воскресенье, 4 февраля, в штате Южная Каролина произошла крупная железнодорожная катастрофа. Столкнулись пассажирский поезд Amtrak и товарный состав. Погибли по меньшей мере два человека. Еще 70 получили травмы различной степени тяжести.

Пассажирский поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Столкновение произошло в 02.35 по местному времени.

В заявлении Amtrak говорится, что сошли с рельсов локомотив и несколько пассажирских вагонов, в которых находились в общей сложности 147 человек.

Причина катастрофы пока не известна. Начато официальное расследование.

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