Бывший футболист «Металлиста» пожертвует свой костный мозг брату

Ивестный в прошлом защитник харьковского «Металлиста» Кристиан Вильягра, ныне выступающий в родной Аргентине за «Атлетико Тукуман», станет донором костного мозга для своего брата. У одного из трех родных братьев 32-летнего футболиста диагностировали лейкемию.

«После трех месяцев исследований выяснилось, что я единственный совместимый с ним член семьи, -- цитирует Кристана Вильягру издание FourFourTwo. -- Никогда бы не подумал, что придется пройти через эти трудности. Но я горд, что могу стать донором и помочь моему брату. В клубе меня поддержали и отнеслись с пониманием к ситуации».

Кристиан Вильягра временно приостановит свою футбольную карьеру, но уже в марте планирует вернуться к тренировкам.

Напомню, что аргенинец выступал за «Металлист» в 2010—2014 годах (101 матч, пять голов в премьер-лиге), став в составе харьковской команды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионата Украины. В составе сборной Аргентины при тренере Диего Марадоне Вильягра провел два поединка.

Ранее fakty.ua сообщали, что лучший бомбардир в истории сборной Англии в четвертый раз стал отцом.