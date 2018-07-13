Инициатива по новой Конституции помогла Тимошенко возглавить рейтинги, — эксперты

Украина

«Юлия Тимошенко стала первой, кто предложил разработать украинцам новый общественный договор, то есть новую Конституцию, и именно этим можно объяснить ее лидерство среди других кандидатов в президенты, которое фиксируют все социологические опросы», — подчеркнули политические эксперты во время пресс-конференции в ИА «УНИАН».

Так, по словам эксперта Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константина Матвиенко, своей инициативой разработать новую Конституцию лидер «Батьківщини» бросает вызов украинской общественности, интеллектуальной среде и политикам.

«Она первой поставила вопрос о переорганизацию общественных отношений. И общественность и интеллектуальная среда откликнулись на этот вызов, в отличие от других политиков», — отметил он.

Константин Матвиенко объяснил, что новый общественный договор — это понимание того, как должна быть организована жизнь в украинском обществе, а его формальная рамка задаваться Конституцией.

«И здесь возникает вопрос о подготовке новой Конституции, которая зафиксирует наработанные идеи, разработанные на экспертных площадках», — отметил политолог.

Кроме того, он добавил, что избирательная кампания уже не будет просто борьбой политических технологий: «Тимошенко принесла в избирательную кампанию интеллектуальную составляющую».

Со своей стороны политический консультант Михаил Чаплыга также отметил, что Юлия Тимошенко стала первым лидером, который задал новый тон политической дискуссии: куда мы идем, на каких принципах и ради чего.

«Лидер „Батьківщини“ изменила парадигму политического дискурса в Украине и поставила вопрос о принципах и идеалах, на которых украинский народ хотел бы основать свое государство, чтобы не иметь больше дарованную посткоммунистическим парламентом Конституцию. И Тимошенко отказалась от узурпации этого права, она стала модератором этого процесса, отдала эту работу в руки экспертов», — сообщил Михаил Чаплыга.

Он также обратил внимание на то, что Тимошенко создает инструменты и возможности, чтобы к написанию новой Конституции присоединились эксперты и гражданское общество, а затем утвердили ее на всенародном референдуме.

«И уже сейчас начались профессиональные дискуссии о новом общественном договоре», — подытожил эксперт.

photo by Aleхаnder Prokopenko