В Виндзоре состоится свадьба внучки королевы принцессы Евгении — гости прибывают на торжество (фото)

Мир

12 октября в Виндзоре внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения выходит замуж за менеджера ночного лондонского клуба и торговца алкоголем Джека Бруксбэнка — простолюдина, который начинаю свою карьеру официантом и барменом.

На торжество прибывают гости. В числе приглашенных — бывшая девушка принца Гарри Челси Дэйви, Джордж и Амаль Клуни, Робби Уильямс и Айда Филдс (маленькая дочь певца и актрисы будет одной из девочек с цветами в свите невесты — наряду с принцессой Шарлоттой), супермодель Наоми Кэмпбелл, певица и модель Пикси Гелдоф (дочь знаменитого музыканта Боба Гелдофа), кинозвезды Лив Тайлер и Деми Мур, а также другие знаменитости. День выдался довольно ветреным. Дамы придерживали шляпки и юбки, торопясь поскорее зайти в часовню.

Челси Дэйви

Лив Тайлер

Наоми Кэмпбелл

Деми Мур

Пара, объявившая о своей помолвке в январе, венчается в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка — там же, где в мае этого года состоялась свадьба кузена Евгении принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. Как пишет английская пресса, 28-летняя Евгения и ее родители — средний сын королевы принц Эндрю и его бывшая жена, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон — стремятся сделать церемонию не менее пышной, чем венчание Гарри и Меган. Так, они пригласили на торжество 850 гостей — в то время герцог и герцогиня Сассекская позвали лишь 600 человек. Евгения и Джек так же, как и Гарри с Меган, проедут в карете по улицам Виндзора, приветствуя толпу. На приеме будет петь знаменитый тенор Андреа Боччелли в сопровождении Королевского филармонического оркестра. На безопасность жениха, невесты и гостей потрачено 2,5 миллиона долларов. При этом в Великобритании далеко не все в восторге от этой роскоши. Ряд членов британского парламента выступил против этих трат, назвав их «возмутительно» большими. Около 40 тысяч британцев подписали петицию с требованием, чтобы королевская семья полностью взяла на себя расходы на бракосочетание занимающей девятое место в очереди на трон Евгении и Джека, не используя деньги налогоплательщиков. «Они выдают частное событие за национальный праздник… Евгения даже не выполняет никаких традиционных королевских обязанностей — в отличие от Кейт Миддлтон и Меган Маркл», — возмущены антимонархисты.

Телеканал BBC, освещавший венчание Гарри и Меган, отказался делать трансляцию свадьбы Евгении и Джека, аргументируя это «незначительным интересом к их персонам». Свадьбу в прямом эфире будет транслировать другой канал — ITV.

Между тем даже некоторые члены королевской семьи проявили пренебрежение к этому событию. Так, герцогиня Корнуольская Камилла отказалась присутствовать на венчании: на этот день у нее запланировано официальное мероприятие в одной из шотландских школ, и отменять его она отказалась. Так что принц Чарльз прибыл в Виндзор на свадьбу племянницы в одиночестве, без супруги. Поговаривают, что причиной решения Камиллы стали ее напряженные отношения с Эндрю и Сарой (которая некогда была подругой первой жены Чарльза Дианы).

А супруг королевы принц Филипп, который давно недолюбливает Сару Фергюсон, заявил, что посмотрит по своему самочувствию, сможет ли он посетить свадьбу внучки. В конце концов он все же решил появиться в часовне — ради Евгении.

Отмечалось, что с утра на улицах Виндзора было больше полиции, чем публики.

Накануне своей свадьбы Евгения и Джек, познакомившиеся на лыжном курорте в Швейцарии в 2010 году, дали интервью телеканалу ITV. Когда жениха попросили в трех словах описать его невесту, он назвал ее «ярким, сияющим светом». А Евгения назвала суженого «скромным и щедрым».

Они вспоминали свою первую встречу. «Я сказал: „Мы видимся впервые, правда?“. И мы просто смотрели друг на друга», — рассказал Джек. «Да, а я думала: „Какая смешная у него шапка!“ и „Кто это такой?“. Потом ты подошел и пожал мне руку, а я разнервничалась. Тем вечером я позвонила маме и сказала: „Я встретила парня по имени Джек“. Вот, как я думаю, все началось… Мне он очень, очень понравился. И мне очень хотелось понравиться ему», — подхватила Евгения.

После венчания в часовне и короткой поездки по улицам Виндзора, состоится прием в Виндзорском замке. А вечером будет устроена вечеринка в виндзорском особняке отца невесты Роял-лодж — в нескольких километрах от замка. Гостям подадут текилу Casamigos — бренд, который основал с партнерами Джордж Клуни. Джек является европейским менеджером этого бренда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вскоре состоится еще одна королевская свадьба: племянница Елизаветы II Габриэлла Виндзор выходит замуж за бывшего бойфренда Пиппы Миддлтон.

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