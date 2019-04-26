ДТЭК обоснованно купит облэнерго

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Решение Антимонопольного комитета Украины предоставить компании ДТЭК разрешение на концентрацию «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» является обоснованным решением. Об этом в комментарии заявил глава отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.



«Облэнерго являются природными монополиями, — сказал эксперт. — Сама сеть облэнерго является монополистом по передаче электроэнергии. Соответственно, здесь, на мой взгляд, нет какого-то лукавства. В какой-то области облэнерго — это и есть монополия. То есть тут давать разрешение или не давать не имеет смысла, потому что это по определению монополист. Соответственно, да, ДТЭК будет владеть этими сетями. То есть я здесь не вижу никакой проблемы. Думаю, что решение Антимонопольного комитета является вполне обоснованным в данном случае».

По словам эксперта, после проведения андбандлинга облэнего не занимаются поставкой электроэнергии конечным потребителям, а значит, данное решение никоим образом не влияет на потребителей. «Но передача электроэнергии — это только одна функция. Есть еще одна функция — именно поставки. А поставками могут заниматься и другие предприятия, которые будут на конкурентной основе бороться за потребителя. Никак на потребителях не отразится», — отметил он.

Напомним, Антимонопольный комитет большинством голосов разрешил группе ДТЭК приобрести «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки — поставки и производство электроэнергии.

Как ранее сообщали СМИ, 3 января 2019 года «ДТЭК Нефтегаз» и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и должны быть завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

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