Кейт Миддлтон и Бекхэм-младший: как звездные гости болеют на Уимблдоне (фото)

Спорт

На юго-западе Лондона продолжаются баталии, пожалуй, самого престижного теннисного турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона, призовой фонд которого в этом году составляет 43,3 млн евро. Понятное дело, хватает знаменитостей не только на корте, но и на трибунах.

Полной неожиданностью стало появление на турнире герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон (Кенсингтонский дворец сообщил о визите лишь за пару часов до ее появления на состязаниях). Перед публикой 37-летняя красавица предстала в белом платье от одного из своих любимых брендов — Alexander McQueen с черными пуговицами, поясом и маленьким черно-фиолетовым бантом на воротнике стоимостью 2 060 евро. Свой образ она дополнила классическими туфлями-лодочками (580 евро) и небольшой плетеной сумкой (1 320 евро) — тоже от Alexander McQueen. Из аксессуаров Кейт предпочла стильные золотые серьги с веточками, а также солнцезащитные очки.

Знаменитый британский теннисист Энди Мюррей и Кейт Миддлтон

Кстати, компанию герцогине на трибунах составили две британские теннисистки — 22-летняя Кэти Бултер и 35-летняя Энн Кеотавонг.

Как выяснилось, теннисом супруга принца Уильяма увлекается с малых лет. Более того, ее семья состоит в Королевском теннисном клубе Лондона, где членство стоит 14 тысяч фунтов стерлингов (15,5 тысячи евро) в год.

Отметим, что на Уимблдоне Кейт довольно частая гостья. К примеру, в прошлом году она появилась там вместе с Меган Маркл. Тогда герцогини пришли поддержать знаменитую американскую теннисистку Серену Уильямс.

В прошлом году Кейт посещала Уимблдон в компании Меган Маркл

Пришел понаблюдать за игрой лучших теннисистов мира и старший сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма — 16-летний Ромео, решивший соблюсти дресс-код Уимблдона (спортсмены выходят на корт только в белом). Правда, если в прошлом году Бекхэм-младший посетил матчи турнира в компании своего дедушки Тони (отца Виктории), то на сей раз пришел сам. Кстати, Ромео Бекхэм сам небезразличен к теннису. По крайней мере, в имении знаменитостей нашлось место корту с искусственным покрытием стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов (более 33 тысяч евро).

16-летний Ромео Бекхэм

Заглянул на теннисный «огонек» и знаменитый британский боксер 38-летний Дэвид Хэй, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007--2008 гг.), WBA (2007—2008 гг.) и WBO (2008 гг.), а также чемпионом мира в супертяжелой весовой категории по версии WBA (2009−2011 гг.).

Дэвид Хэй

Легендарного теннисиста, восьмикратного триумфатора Уимблдона, Роджера Федерера, не без труда пробившегося во второй круг нынешних соревнований, по традиции поддерживают на трибунах супруга Мирка и дети — дочери-близняшки Майла Роуз и Шарлин Рива, которым 23 июля исполнится 10 лет, и 5-летние сыновья-близнецы Лео и Ленни.

Кстати, Уимблдон — старейший теннисный турнир на планете, проводящийся с 1877 года. Все участники до сих пор играют в белоснежной форме и ни в чем другом. Всех теннисисток называют «мисс» или «миссис», а к теннисистам-мужчинам обращаются только по фамилии. Также Уимблдон единственный турнир, на кортах которого нет и не будет рекламных бикбордов.

Специально к началу турнира в пригороде Лондона выращивают отборную клубнику и подают со сливками как лакомство для зрителей. В каждой порции клубники содержится не менее 10 ягод сорта Кент. За двухнедельный марафон любители тенниса съедают около 28 тонн свежих ягод и 7 тысяч литров свежих сливок. Уже почти два десятилетия официальным шампанским турнира является Lanson. Еще один алкогольный напиток, прочно ассоциируемый с Уимблдонским турниром, — английский крюшон Pimm’s, чрезвычайно популярный у его посетителей. За две недели игр посетители выпивают 320 тысяч стаканов Pimm’s, почти столько же, сколько чая и кофе вместе взятых.

Так выглядит знаменитая уимблдонская клубника со сливками

Высота травы на кортах Уимблдона составляет не более 8 милиметров — нельзя допускать появления семян, поскольку это привлекает голубей (на территории теннисного клуба даже есть хищная птица канюк для отпугивания птицы мира). На лондонском мейджоре также отсутствует освещение, так что все игры сворачиваются с наступлением темноты. Исключение — центральный корт, на котором благодаря крыше и дополнительному освещению играть можно дольше.

До 2003 года игроки были обязаны кланяться королевской ложе. Но на сегодня, они совершают поклоны, только если королева присутствуют на поединке.

Главные трофеи Уимблдона — мужской и женский

Самый быстрый матч на Уимблдоне был сыгран в далеком 1981 году, когда в британском финале Уильям Реншоу обыграл Джона Хартли всего за 36 минут (6:0, 6:1, 6:1). Правда, еще до начала поединка у Хартли начался приступ холеры, хотя он все же отыграл встречу.

А вот свидетелями самой продолжительной дуэли на Уимблдоне болельщики стали в 2010 году, когда американец Джон Иснер и француз Николя Маю провели на корте 11 часов и 5 минут на протяжении трех дней: матч дважды переносили из-за темноты (6:4, 3:6, 6:7; 7:6, 70:68).

Самый молодой победитель престижного турнира — знаменитый немец Борис Беккер. В 1985 году он завоевал трофей в 17 лет и 227 дней. Самый же возрастной триумфатор — британец Артур Гор, выигравший финал в 41 год и 182 дня.

И на «закуску». Последней женщиной-теннисисткой, которая была замужем и выигрывала престижный турнир в пригороде Лондона, была в… 1981 году американка Крис Эверт. Вот так, выходить замуж — это не к победе на Уимблдоне…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина во втором круге Уимблдона победила россиянку Гаспарян, покинувшую корт в слезах.

Фото Getty Images, PA, Stephen Lock / i-Images



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