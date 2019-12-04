8 декабря 2019

Как-то так уже сложилось — люблю балет. И ничего поделать с собой не могу. Да и не собираюсь. Люблю балет и в жизни, и в фарфоре. В фарфоре особенно. Потому что так передавать естественность изгибов женского тела, сдержанность эмоций, экспрессию поз и многозначительность взглядов, как это удаётся делать лучшим скульпторам в композициях, посвящённых балету, могут только редкого таланта мастера.

Тема балета в нашей коллекции занимает особое место. И если бы мы решили отвести под эти произведения целый зал музея, думаю, не составило бы большого труда собрать в нём множество балетных фарфоровых композиций. Целый ряд из них я уже представлял в нашей ежедневной рубрике. И сейчас решил продолжить это представление, поскольку сегодня отмечается Международный День художника. А среди художников, всегда вызывавших у меня искреннее восхищение, был и остаётся французский живописец и один из самых ярких представителей импрессионизма Эдгар Дега, тема балета в произведениях которого является едва ли не основной.

Сам Дега, чьё 185-летие, кстати, недавно с большой помпой отмечали во Франции, не очень любил, когда его стиль в живописи критики безоговорочно относили к импрессионизму. Да, он учился рисовать, подражая Курбе и Делакруа. Да, он практически всю жизнь дружил с Эдуардом Мане и вместе с ним участвовал в выставках импрессионистов. Но для всех было очевидным то, что стиль Дега, основанный на прекрасном рисунке, позволял ему создавать картины с поразительной точностью изображения деталей, совершенно нетипичных для импрессионизма. Особенно это касалось работ, посвящённых теме балета.

Его картины ''Танцовщица на сцене'' и ''Танцевальный класс'', выставленные в парижском музее Орсэ, и ''Голубые танцовщицы'' (Пушкинский музей в Москве), и многие другие, воссоздающие хрупкие фигурки балерин то в полумраке танцевальных классов, то в свете софитов на сцене, то в минуты долгожданного отдыха, можно рассматривать часами, наслаждаясь теплотой, вызванной умением Дега словно подсматривать сокровенное. При этом и друзьям его, и критикам было хорошо известно, что сам художник никогда не стремился к физической близости с танцовщицами балета или многочисленными своими натурщицами. Он вообще практически никогда и никому не рассказывал о своих отношениях с женщинами. Он просто ими восхищался, умея передать эти чувства любителям его творчества.

Эдмон де Гонкур в записи, сделанной в своём дневнике осенью 1874 года, так передаёт впечатления от посещения мастерской Дега: ''После множества попыток и опытов во многих направлениях он влюбился во всё современное, а в этой современности остановил свой взгляд на прачках и танцовщицах. В сущности выбор не так уж плох. Всё — белое и розовое; женское тело в батисте и газе — самый очаровательный повод для применения светлых и нежных тонов… Перед нами предстают схваченные в натуре грациозные изгибы тел, повороты и движения этих маленьких девушек…''

''Меня называют живописцем танцовщиц, — писал Дега. — Но балерины всегда были для меня лишь предлогом, чтобы изобразить замечательные ткани и ухватить движение''. Следует признать, у него это получалось гениально.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.