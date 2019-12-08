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Месси в день юбилея трижды забил «Мальорке» и побил рекорд Криштиану Роналду (видео)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, которому в прошлый понедельник вручили шестой в его карьере «Золотой мяч», в матче чемпионата Испании с «Мальоркой» трижды поразил ворота островитян и помог своей команде разгромить соперника — 5:2.
Так уж совпало, что в день 15-летия с момента своего дебюта в Лиге чемпионов (7 декабря 2004 года с «Шахтером» в Донецке) аргентинец оформил 35-й хет-трик в чемпионате Испании, побив рекорд Криштиану Роналду. За время выступлений в мадридском «Реале» в 2009 — 2018 годах португалец делал хет-трик 34 раза, после чего перешел в туринский «Ювентус».
Отметим, что в нынешнем сезоне Лионель Месси, перед игрой представивший «Золотой мяч» трибунам «Камп Ноу», провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. При этом он единственный футболист топ-5 лиг Европы, поражающий ворота соперников 10 и больше раз в 14 (!) сезонах подряд.
Кстати, «Золотой мяч» в чашу стадиона перед игрой с «Мальоркой» вынесли сыновья Месси — Тьяго, Матео и Чиро. Трогательные кадры…
Что же касается «Барселоны», то с 34 очками каталонцы занимают первое место, при равенстве очков опережая по дополнительным показателям «Реал» и имея на четыре пункта больше, чем у «Севильи».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси в опросе на «Золотой мяч» опередил ван Дейка всего на семь очков.
Фото Twitter ФК Барселона"
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