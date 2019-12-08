Стиль жизни

Можно заключать выгодные сделки и стричь волосы: лунный календарь на 9-15 декабря

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели (с 9 по 15 декабря 2019 года), когда лучше стричься и заниматься спортом и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

9 декабря

Символ дня: труба.

Характеристика: можно переходить от планов к действиям и начинать новые, важные дела — все сложится наилучшим образом.

Бизнес и финансы: можно заключать любые финансовые сделки, даже те, которые в другой день были бы рискованными. Вероятен выигрыш в лотерею, главное — не забыть купить лотерейный билет.

Личная жизнь: можно назначать свидания и навещать родных.

Здоровье: особого внимания потребуют глаза и желудочно-кишечный тракт — ни то, ни другое лучше не перегружать.

Уход за внешностью: хороший результат дадут маски для волос и кожи головы, закрашивание седины.

Спорт: можно начинать заниматься спортом тем, кто в силу своей профессии ведет пассивный образ жизни.

Дом: благоприятный день для переезда и любых домашних дел.

10 декабря

Символ дня: змея.

Характеристика: в этот день особую активность проявляют силы зла, когда легко потерять собственную индивидуальность и пасть жертвой чужого недоброго влияния. Чтобы избежать такого развития событий, важно внимательно относиться ко всему услышанному, анализировать его и сделать правильные выводы.

Бизнес и финансы: возможны досадные ошибки, поэтому от заключения сделок и подписания договоров лучше отказаться.

Личная жизнь: взаимопонимание с близким человеком оставляет желать лучшего, поэтому общение с ним лучше ограничить.

Здоровье: при обострении хронических болезней важно соблюдать рекомендации своего лечащего врача.

Уход за внешностью: можно делать пластические операции в области живота, бедер и ягодиц. В это время хорошо также осветлять волосы, выщипывать брови и делать татуаж контура губ.

Спорт: можно прорабатывать мышцы средней части тела.

Дом: в доме можно — и нужно — провести уборку.

11 декабря

Символ дня: бабочка.

Характеристика: спокойный и миролюбивый день, когда люди — в большинстве случаев — будут испытывать друг к другу только добрые чувства. Главное в это время — не делать лишних движений, о которых впоследствии можно будет пожалеть.

Бизнес и финансы: стоит заниматься только теми делами, которые дадут быстрый результат.

Личная жизнь: хорошее время для встречи со старыми друзьями — одноклассниками или однокурсниками.

Здоровье: хороший результат дадут очистительные процедуры.

Уход за внешностью: не рекомендуется делать маникюр и педикюр, наращивать ногти, выщипывать брови, загибать кончики ресниц и окрашивать волосы.

Спорт: можно давать нагрузку на бедра.

Дом: хороший день для наведения чистоты в доме.

12 декабря

Символ дня: гроздь винограда.

Характеристика: замечательный день для любого торжества. Если вы давно собирались отпраздновать важное для вас событие, лучшего дня вам не найти. Правда, даже в такой, казалось бы, легкий и приятный день стоит соблюдать осторожность — особенно в отношениях с незнакомыми людьми.

Бизнес и финансы: обстоятельства будут благоприятствовать началу нового дела, особенно повезет тем, чья работа связана с творчеством.

Личная жизнь: знакомство этого дня приведет к долговременным и счастливым отношениям.

Здоровье: велик риск травм и инфекционных заболеваний, поэтому нужно соблюдать осторожность и избегать мест большого скопления людей.

Уход за внешностью: желательно использовать легкие кремы на водной основе, которые быстро впитываются в кожу.

Спорт: хороший результат дадут упражнения для мышц ног.

Дом: рекомендуется сосредоточиться на мелких домашних хлопотах.

13 декабря

Символ дня: лед.

Характеристика: день, когда легко утратить собственную индивидуальность, попав под чужое влияние. Звезды рекомендуют также контролировать недобрые мысли и чувства, чтобы они не взяли верх над хорошими побуждениями.

Бизнес и финансы: от решения важных дел лучше отказаться в пользу незначительной, рутинной работы.

Личная жизнь: не стоит назначать свидания и вступать в брак.

Здоровье: могут обостриться хронические заболевания, связанные с почками. Не стоит принимать таблетки, которые не прописал вам доктор.

Уход за внешностью: можно делать омолаживающие маски и контрастные компрессы для кожи лица и шеи.

Спорт: хороший день для анаэробных упражнений.

Дом: нужно сосредоточиться на мелких домашних делах, отложив серьезные (включая генеральную уборку) до лучших времен.

14 декабря

Символ дня: сеть.

Характеристика: небезопасный и энергетически трудный день, особенно для людей, которые любые происходящие с ними события принимают близко к сердцу. Желательно не покидать дом, тем более что выходной день будет этому благоприятствовать.

Бизнес и финансы: от новых профессиональных идей лучше отказаться — скорее всего, они окажутся пустышками, на которые не стоит тратить время и силы.

Личная жизнь: не рекомендуется назначать свидания, устраивать вечеринки и встречи с друзьями.

Здоровье: какой бы недуг вас ни одолел, не занимайтесь самолечением — обращайтесь к врачу.

Уход за внешностью: хорошее время для пластических операций в области лица, можно также окрашивать волосы.

Спорт: поход в зал лучше перенести, а необходимые физические упражнения сделать дома.

Дом: можно заниматься любыми домашними делами.

15 декабря

Символ дня: орел.

Характеристика: в этот день рекомендуется отбросить сомнения и неуверенность в себе и смело идти вперед. Тем, кто не сможет одолеть свои слабости, надеяться на удачу не стоит.

Бизнес и финансы: все, что так или иначе связано с деньгами, обречено на успех.

Личная жизнь: можно назначать свидания, но не рекомендуется выяснять отношения.

Здоровье: жизненные силы нужно расходовать экономно, не допуская переутомления. Нельзя перегружать позвоночник.

Уход за внешностью: под запретом — глубокая чистка лица, нельзя также удалять наросты на коже.

Спорт: кардиотренировки и силовые упражнения лучше отложить.

Дом: прекрасное время для любых домашних дел — от самых простых до самых сложных.

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