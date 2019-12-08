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Политика

Зеленский не будет в Париже говорить с Путиным о статусе Донбасса, — Разумков

22:20 8 декабря 2019 395
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

На нормандском саммите в Париже не будет подниматься вопрос об особом статусе Донбасса. В этом заверил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. А в МИД назвали три основных позиции, с которыми президент Владимир Зеленский едет на переговоры.

«Ничего этого (про особый статус Донбасса) презентоваться в нормандском формате не будет. После встречи появится дополнительная позиция, которая будет более подробно проговариваться с украинским обществом и будет приниматься в Верховной Раде. Президент от этой позиции не отходит», — заявил спикер парламента в эфире ТРК «Украина».

А глава МИД Украины Вадим Пристайко еще раз очертил требования, с которыми Украина выходит на переговоры в нормандском формате. На той же позиции, по словам министра, Зеленский будет стоять во время двусторонней встречи с Путиным.

«Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству», — перечислил глава МИД основные пункты украинской позиции на переговоры.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что в Париже президент будет обсуждать возвращение пленных украинцев, прекращение огня на Донбассе и вывод с территории «чужих войск и бандформирований».

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