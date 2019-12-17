Новогодний салат в бокале, блюда из птицы и грушевый ласси: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Новый год — праздник веселый и сытный. Правда, накануне нужно продумать вкусное меню и купить для его воплощения продукты. Хочется приготовить еду быстро, чтобы остались силы для празднования. И еще очень важно, чтобы блюда были легкими. Никто ведь не желает набрать после праздника лишние килограммы.

Ну и еще одно: хочется, чтобы рядом с традиционными вкусностями на столе присутствовали оригинальные лакомства. Такие блюда всегда вызывают восторг у гостей, а хозяйка, которая их приготовила, получает в свой адрес похвалы и комплименты. А это ведь так приятно!

Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Новогодний стол невозможен без салатов, — говорит Лилия Ким. — Предлагаю сделать легкий салат в бокале. Он готовится за считанные минуты и очень красиво смотрится на праздничном столе. Ведь подается необычно — например, в прозрачных бокалах.

Салат в бокале станет центром внимания на новогоднем столе

Салат в бокале Для салата понадобится: 200 г куриного филе, 1 свежий огурец, 2 салатных листа, 50 г сыра, 3 ст.л. майонеза, 3 ст. л. натурального йогурта или нежирной сметаны, 1 мандарин, горсть орешков фундук, зелень (петрушка или укроп), соль по вкусу. Куриное филе сварить в подсоленной воде и оставить остывать в бульоне. Затем разобрать на волокна или мелко порезать. Сыр натереть на терке, огурцы порезать тонкой соломкой. Фундук обжарить на сухой сковороде и отшелушить. Очищенный фундук измельчить, можно в блендере. Листья салата промыть, обсушить. Мандарин очистить, порезать кружочками. Если используете йогурт или сметану, то смешайте с майонезом. Соус готов. Остается заправить им салат.

— Как лучше всего подавать салат?

— В порционных вазочках или прозрачных бокалах. На дно бокала выкладываем порезанное куриное филе, немного соуса. Посыпьте измельченными орешками. Следующим слоем будут огурцы, посолите их по вкусу. Сверху опять немного соуса и орешки. Затем натертый сыр и снова соус, орешки. И, наконец, рваные листочки салата, выкладываем красиво кружочек мандарина и веточку петрушки. Дайте салату постоять в холоде 1−2 часа. И приятного аппетита!

— А что посоветуете приготовить на горячее?

— Курицу, фаршированную рисом и грибами. Вот ее рецепт. Это беспроигрышный вариант для сытного ужина. Я люблю запекать курицу в рукаве, она получается очень мягкая и нежная внутри, но при этом имеет аппетитную корочку. Для этого сверху в конце нужно разрезать рукав и поставить курицу обратно в духовку. При таком способе нет риска, что корочка пересохнет сверху, а мясо не успеет приготовиться внутри. Это особенно актуально для большой и крупной птицы.

Очень вкусное блюдо – курица, фаршированная рисом и грибами

Курица, фаршированная рисом и грибами Ингредиенты: курица — 1,5 кг, 200 г грибов, 100 г риса, большая луковица, 1 ст. л. паприки, соль -1 ст. л, перец черный — щепотка, растительное масло — 2 ст. л. Приготовление: в небольшой емкости смешать паприку, соль, перец и 1−2 ст. л. растительного масла. Полученной смесью тщательно натереть курицу снаружи и внутри. Оставить мариноваться на 1−2 часа (можно и дольше, но тогда лучше поставить в холодильник). Готовим начинку. Лук почистить, порезать тонкими полукольцами. Грибы порезать кусочками. Рис залить стаканом воды (воды в два раза больше чем риса), посолить, варить на маленьком огне до полуготовности (примерно 10 минут после закипания). На сковороде разогреть немного растительного масла. Выложить лук, жарить 5−10 минут до легкой золотистости. Переложить лук на тарелку. На сковороду выложить грибы, жарить 15−20 минут или до момента, пока выпарится вся выделяющаяся жидкость. В конце посолить, поперчить. Добавить к грибам обжаренный лук и отваренный рис. Перемешать, при необходимости досолить. Курицу нафаршировать полученной смесью, не очень плотно. Заколоть зубочистками. Связать куриные ножки (можно использовать кулинарную нить или обычную хлопковую).Завязать рукав, поместить в него курицу, завязать с другой стороны. Положить курицу в большую форму или просто на противень. Сверху сделать несколько проколов зубочисткой для выхода пара. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, запекать примерно час. Затем рукав разрезать и развернуть, запекать еще 15−20 минут. Получившаяся курица, запеченная в духовке, очень хорошо сочетается с ароматной начинкой из риса и грибов.

— Еще проще приготовить индейку в духовке, — говорит Лилия Ким. — Для этого тушку нужно натереть снаружи и внутри смесью из растительного масла, паприки, черного перца, соли. Под кожу втереть размягченное сливочное масло. Запекайте при температуре 180 градусов 3 часа под фольгой, затем уберите фольгу, чтобы корочка подрумянилась, и готовьте птицу еще около получаса.

— А что посоветуете на десерт?

— Грушевый ласси. Это очень вкусный и освежающий напиток. Готовится легко, быстро и очень просто. Ласси нравится как взрослым, так и детям.

Грушевый ласси понравится и взрослым, и детям

Грушевый ласси Ингредиенты на две порции: 2 большие спелые груши, 200 мл натурального йогурта, стакан молока, 200 г пломбира (или любое мороженое по вашему вкусу), 1 ст. л. меда, натертый шоколад. Груши очистить и измельчить в блендере Добавить йогурт и мед, взбить вместе. Добавить молоко и мороженое, снова взбить все вместе. Разлить по бокалам. Сверху посыпать натертым шоколадом.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в Новом 2020 году?

— Будьте счастливы и здоровы, и удачи вам во всем!

Ранее Лилия Ким поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом новогодней закуски «Пингвины», которая готовится 10 минут.

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Фото из альбома Лилии Ким

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