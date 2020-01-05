В Житомирской области школьник спас беспомощную старушку из охваченного огнем дома (фото)

Происшествия

В Житомирской области в селе Дружбовка школьник спас из горящего дома пенсионерку. Подросток вытащил из задымленного здания 88-летнюю неходящую женщину. Пожилая сельчанка чудом не пострадала.

Пожар в частном доме в селе Дружбовка случился 30 декабря. Проходивший мимо 13-летний школьник Виктор Иващенко вовремя заметил огонь. Зная, что хозяйка дома — 88-летняя Мария — почти не ходит и рассчитывать на свои силы не может, подросток бросился ей на помощь. Здание к тому моменту уже было заполнено дымом.

Как позже рассказывал школьник спасателям, он зачерпнул ведро из колодца во дворе, вылил воду в сенях, чтобы немного сбить пламя и бросился внутрь искать хозяйку дома. Пенсионерка нашлась в одной из комнат.

Тем временем выяснилось, что женщина в доме была не сама: навестить бабушку приехал 40-летний внук из Киева. Мужчину нашли спящим в дальней комнате, от огня он не пострадал.

Пожар тушили около пяти часов. Так много времени понадобилось, поскольку рядом не было водоисточника, пожарным пришлось ездить за водой на речку за семь километров от села. Дом сильно выгорел изнутри, повреждена большая часть крыши.

Смелого школьника из Дружбовки выдвинули на участие во всеукраинском конкурсе «Герой-спасатель года».

Напомним, ранее под Тернополем женщина вытянула из горящего дома троих соседских детей, а в Одессе смелый работник водоканала спас два дома от взрыва.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter