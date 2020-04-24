Киевская больница № 15 получила наркозно-дыхательный аппарат от Бориса Ложкина

Общество и люди

Борис Ложкин и Надежда Шаломова передали Киевской клинической больнице № 15 современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20 для помощи в лечении больных коронавирусом. Помощь предоставлена Благотворительным фондом Бориса Ложкина. Таким образом фонд поддержал киевлян и команду мэра Киева Виталия Кличко в общей борьбе с коронавирусом.

«Опыт других стран показывает, что уровень оснащенности больниц во время эпидемии коронавируса оказывает решающее влияние на эффективность медицинской помощи. Поэтому настолько важна поддержка клиник и врачей. Абсолютно любая. Особенно в Украине, где состояние системы здравоохранения далеко от идеального», — написал в Facebook Борис Ложкин.

Аппарат WATO EX-20 позволит оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания. Он построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха. За счет этого он может быть применим для лечения пациентов разных возрастов, включая детей. Еще одним преимуществом аппарата является его простота в эксплуатации. Научиться с ним работать врачи клиники смогут в самые сжатые сроки.

Напомним, недавно Благотворительный фонд Бориса Ложкина оказал помощь еще одному медицинскому учреждению Киева. Институт отоларингологии имени профессора А. С. Коломийченко НАМН Украины получил от президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина и Надежды Шаломовой защитные комбинезоны, респираторы последнего поколения, защитные очки и одноразовые перчатки.

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