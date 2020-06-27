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Кризиса не выдержала даже «контрабанда»: в Одессе закрывается уникальный музей (фото)
С 30 июня прекращает функционировать Музей контрабанды, открывшийся в 2014 году в историческом центре Одессы. Ведь где еще быть такому музею, как не в портовом городе. Еще знаменитые авторы «Двенадцати стульев» Ильф и Петров устами своего героя Остапа Бендера утверждали, что «всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице».
Во время открытия в 2014 году коллекция музея насчитывала около 200 экспонатов. Сейчас их гораздо больше.
— По законодательству мы не имеем права выставлять предметы, которые были в материалах уголовных дел и находились в архивах. Но можем использовать полностью идентичные. Однако большинство экспонатов — подлинники, — рассказывал создатель музея и его главный экскурсовод Александр Отдельнов. — Каждый желающий может узнать, какими порой «эксклюзивными» способами провозили (или только пытались провезти) товары дельцы из разных стран и в разные эпохи…
Отметим, за прошедшие годы желающих ознакомиться с опытом ушлых контрабандистов оказалось немало — десятки тысяч. И вот — грустная весть: музей закрывается.
— Существуют как объективные, так и субъективные причины, — говорит Александр Отдельнов. — Мне и моей команде безумно грустно и тяжело. Искренне благодарю всех гостей и десятки людей, которые бескорыстно помогали все эти годы музею и лично мне! Хочется верить, что кто-то пожелает продолжить наше дело. С удовольствием предложу концепцию музея и методики.
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Комментариев чиновников по поводу сложившейся ситуации пока нет. Одесса, между тем, рискует потерять неповторимую коллекцию.
Напомним, недавно в Одессе разгорелся скандал, связанный с увольнением директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.
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