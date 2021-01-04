8 января 2021

Пару дней назад, посмотрев очередную серию нашумевшего английского сериала «Корона», решил немного развеяться. И отправился с детьми на прогулку по вечернему Крещатике. Смотреть дальше летопись королевской династии с её нескончаемыми предательствами, подлостями, обманами, загулами и интригами не было уже никаких сил. Хотелось уйти от чужих невыносимых проблем, словно наслоившихся на наши такие же. Только, может быть, лишь отчасти отличающиеся от английских своей очевидной местечковостью и грубой самобытностью. Ведь, что ни говорите, а коррупция, подлость и предательство в высших эшелонах украинской власти порой мало чем отличаются от изощрённых пороков лондонских герцогов и лордов.

На улице было сыро и тоскливо. На Майдане несколько десятков размахивающих белыми флагами ФОПов со всех сторон охраняли сотни сотрудников полиции, готовых в любой момент не позволить протестующим поставить палатку. Рядом бродили толпы унылых людей без масок и никто на них не обращал никакого внимания. Почему-то вспомнилось, как во время весеннего карантина несколько подразделений патрульной полиции бегали по Гидропарку, пытаясь отловить одинокого физкультурника без защитной маски. Тогда в стране в сутки выявляли меньше сотни заболевших коронавирусом. А сейчас, когда каждые сутки на больничные койки отправляются до 10 тысяч заражённых, для массовых гуляний открываются пышные ёлки. Катки для желающих потолкаться в толпе рассеяны практически по всему Киеву. И полиция следит не за соблюдением правил социальной дистанции, а за кучкой мелких предпринимателей, отстаивающих свои права.

В подземных переходах под Майданом, переступая через лужи и несчастных бомжей, расположившихся на ночлег, передвигались мрачные человеческие тени. Их безнадёжными взглядами провожали уличные художники, уже, наверное, забывшие, когда в последний раз приходилось изображать улыбки на лицах людей. Над самой площадью разноцветными огнями светились названия популярных торговых брендов. А слово «Украина» над одноименной гостиницей, возвышающейся над Майданом, почему-то не светилось. Пронзила предательская мыслишка: а ведь когда гостиница называлась «Москва», никому даже в голову не приходило отключать по вечерам её название…

Уныние. Липкое, гадкое ощущение уныния словно обволакивало душу, утомлённую этими невесёлыми наблюдениями. Уныние. Один из тягчайших грехов, поддаваться которому нельзя ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, тошнотворно подкатывало к горлу, парализуя сознания и отнимая силы. Порой так хотелось поддаться этому чувству, сознавая, что ничего изменить нельзя, во всяком случае, не в твоих силах. А смириться, поддаться обстоятельствам и опустить руки — это ведь так просто. И так легко объяснимо. И кто тебя посмеет упрекнуть в этом. Ведь многие из нас переживают те же ощущения сами. Разве не так?

В сознание вернула вспомнившаяся вдруг давнишняя притча о Дьяволе, выставившем у врат Ада на продажу инструменты своего мерзкого ремесла. Разложил он по полочкам и кинжал зависти, и молот неуёмного гнева, и капкан жадности. Находившиеся рядом с ними орудия страха, гордыни и ненависти вызывали восхищение у обитателей преисподней. Но самое большое удивление у всех вызывало то, что наиболее высокая цена на продаваемые предметы стояла возле маленького деревянного клинышка со словом «уныние». Его стоимость была выше всех остальных инструментов, вместе взятых. На удивлённые вопросы посетителей Дьявол ответил просто:

- Это единственный инструмент в моём арсенале, на который я могу положиться в том случае, когда все остальные окажутся бессильными… Если мне удастся вбить этот клинышек в голову человека, он откроет двери для всех остальных инструментов.

Слава Богу, в сердцах, заполненных Верой, Надеждой и Любовью, места для уныния не остаётся. Будем жить!

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.