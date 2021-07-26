«Я повів п'яту дружину на кладовище»: Ніколас Кейдж відверто розповів про особисте життя

Ніколас Кейдж — один з найпопулярніших голлівудських акторів. По лінії батька він є представником знаменитого кінематографічного клану на чолі з режисером Френсісом Фордом Копполою. Ніколас — його племінник. При народженні акторові дали ім'я Ніколас Кім Коппола, однак, вирішивши почати кар'єру, він свідомо дистанціювався від великого дядька і взяв прізвище Кейдж.

Перші років 10 Ніколас демонстрував приголомшливі успіхи. Коппола зняв його у своєму фільмі «Бійцівська рибка». Головні ролі в цій картині виконали Метт Діллон, Мікі Рурк і Дайан Лейн. У Кейджа була невелика, але помітна роль. Потім Алан Паркер зняв його у своїй культовій драмі «Птаха».

Коппола залишився задоволений грою племінника, і Ніколас зіграв у дядька ще в відомих картинах «Клуб «Коттон» і «Пеггі Сью вийшла заміж». Мелодрама Нормана Джуїсона «Зачаровані місяцем», де Кейдж став партнером Шер, отримала три «Оскара» і приз Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Брати Джоел та Ітан Коени з радістю запропонували молодому акторові головну роль у своїй комедії «Виховання Арізони». Девід Лінч зробив Ніколаса зіркою своєї кримінальної драми «Дикі серцем».

Дев'яності роки стали для Кейджа кращими в його кар'єрі. Він отримав премії «Оскар» і «Золотий глобус» за роль алкоголіка в драмі «Залишаючи Лас-Вегас». Знявся в досить успішних у комерційному плані бойовиках «Скала», «Без обличчя», «Повітряна в'язниця».

Здавалося, у Ніколаса все йде відмінно. Нульові роки також не віщували нічого поганого. Кейдж знімався як в цікавих авторських фільмах («Адаптація», «Поганий лейтенант»), так і в блокбастерах («Викрасти за 60 секунд», дві частини «Скарб нації», «Примарний гонщик»). Однак в актора виникли серйозні фінансові труднощі. Податкова служба США звинуватила Кейджа в ухиленні від сплати податків. Виявилося, що персональний бухгалтер Ніколаса обманював його. Актор розірвав з ним стосунки та спробував вести справи сам, але наробив помилок. В результаті Кейдж був змушений визнати, що заборгував державі 14 мільйонів доларів.

Крім того, Ніколас ніяк не міг розібратися з аліментами й розлученнями. Зараз у нього вже п'ятий законний шлюб — актор одружився з японкою Ріко Шибата 16 лютого 2021 року. Серед його колишніх дружин відома актриса Патриція Аркетт і дочка Елвіса Преслі Ліза Марі Преслі. У Кейджа двоє дітей і онук.

Ніколас був змушений розпродувати свою будинки та квартири, причому з великими втратами для себе. У 2008 році він продав свій прибережний маєток в місті Мідлтаун (Род-Айленд) за 6,2 мільйона доларів, хоча сам придбав його рік тому за 15,7 мільйона доларів. У 2009 році Кейдж продав середньовічний замок Найдштайн. У листопаді 2010 року пішов за 10,5 мільйона доларів будинок в престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр. Реальна вартість особняка становила на той момент 35 мільйонів доларів.

А ще йому довелося зніматися якомога частіше. І переважна більшість цих фільмів були дешевими виробами. Кейдж хапався за будь-яку пропозицію, яка могла принести йому пару сотень тисяч доларів.

Все це призвело до того, що багато відомих режисерів поставили на акторі хрест. Здавалося, його кар'єра приречена. Однак в цьому році стрімінгова компанія Netflix випустила мінісеріал «Історія лайливих слів», в якому Кейдж блиснув в черговий раз своїм талантом.

Ніколас Кейдж у серіалі "Історія лайливих слів"

А у липні вийшов фільм «Свиня» режисера Майкла Сарнорські, який доводить, що списувати актора з рахунків ще рано. Критики та глядачі в захваті від картини та гри Ніколаса Кейджа. «Свиня» за жанром визначається як психологічний трилер. Це історія самотнього збирача трюфелів, який живе відлюдником в лісах штату Орегон. Єдина жива істота, до якої він прив'язаний, — його свиня. Але одного разу хтось викрадає тварина. Герой фільму вирушає на пошуки й несподівано стикається з примарами зі свого минулого.

Журнал GQ взяв у Ніколаса Кейджа інтерв'ю. Журналістка Габріелла Пайелла отримала завдання поговорити з актором про «Свиню», але бесіда дуже швидко торкнулася багатьох інших тем, зокрема особистого життя Ніколаса. «ФАКТИ» пропонують переклад цієї відвертої публікації.

«До моїх 57 років я вже багато разів випробував і кохання, і втрати»

— Ніколасе, мушу зізнатися, що «Свиня» привела мене в захват! Цей фільм так не схожий на переважну більшість тих, в яких ви знімалися останнім часом. І все ж ви знову граєте одинака з якимось загадковим і тривожним минулим. Людину, яка переживає втрату близької йому істоти. Що підштовхує вас до вибору подібних ролей?

— Дякую за добру оцінку картини! І за те, що ви порівняли її з іншими моїми фільмами. Для мене любов і втрати — дві головні теми в житті, які тісно пов'язані між собою. До моїх 57 років я вже багато разів випробував і кохання, і втрати. Тому, мені здається, мене й тягне до таких сценаріїв. Оскільки я добре знаю обидва ці почуття, мені навіть не доводиться грати. Мій життєвий досвід, особисті спогади допомагають мені швидко налаштуватися на потрібну хвилю.

— Пам'ятаю, ви колись розповідали, що ваш акторський метод містить так звані «енергетичні об'єкти». Тобто деякі предмети, які дають вам додаткову енергію для перевтілення в той чи інший спосіб. Під час знімання «Свині» у вас був такий «об'єкт»?

— Цього разу не було. Але я дійсно використовую подібні речі. Що таке акторська гра? У певному сенсі вона залежить від вашої уяви. Актор сам повинен спочатку повірити, що він може поводитися як його персонаж, може опинитися в такій же ситуації. Тільки в цьому випадку є надія, що глядач теж повірить вам. Часом для досягнення цієї мети потрібен якийсь допінг.

Пам'ятаю, коли почалося знімання «Примарного вершника», де я грав такого собі духа помсти, у мене ніяк не виходило правильно налаштуватися. І ось я йду в Лондоні по Портобелло-роуд. Це вулиця, де розташовані безліч антикварних крамничок, магазинів з купою цікавих сувенірів або старого стильного одягу. І випадково бачу на вітрині невеликі саркофаги та темні магічні кулі з онікса. Я їх тут же купив і попросив пришити до моєї шкіряної куртки, в якій знімався в «Примарному вершнику». Ці саркофаги та сфери якраз і стали для мене енергетичними об'єктами. Для когось все це може здатися дивним. А я думаю, що такий спосіб сконцентруватися, налаштуватися на потрібний лад є куди безпечнішим, ніж наркотики та алкоголь. Погодьтеся, мій спосіб позитивний і не шкодить моєму організму та оточенню. Однак він вимагає від вас віри в подібні речі. Інакше не вдасться зануритися з головою.

Кадр з фільму "Свиня"

— А що тоді вам допомогло налаштуватися під час знімання «Свині»?

— Мені кілька днів снився один і той же сон — я втрачаю Мерліна. Це мій кіт. Це був справжній нічний кошмар. І я розповів про нього Майклу, режисерові фільму. Я сказав, що сон був настільки правдоподібний, що моя психіка сприйняла його як реальну подію. Він засів у мене в уяві, я пережив ці емоції по-справжньому. Тому мені не потрібно грати. Я просто відтворю всі ці почуття і відчуття.

— Під час знімання вашим головним партнером була свиня. Хто під кого підлаштовувався?

— Знаєте, у неї є ім'я — Бренді. І я з вашого дозволу так і буду її називати. Вона ж жива істота, зі своїми смаками, звичками, уподобаннями. Скажу, що Бренді дуже схожа на багатьох з нас. Вона працює за гроші. Тільки для неї справжньою валютою є їжа. За їжу вона була готова зіграти що завгодно. Люди її цікавили виключно в такому аспекті. Якщо режисер або оператор хотів домогтися від Бренді особливо виразного погляду, потрібно було показати їй свіжу моркву. Вона її дуже любить. Мені сподобалося працювати з нею. Я взагалі люблю працювати з тваринами. З будь-якими. Особливо з собаками та кішками. З ними на знімальному майданчику часом трапляється справжнє диво.

«Взаємини з домашніми улюбленцями краще за взаємини з людьми»

— Ви не одноразово розповідали про своїх домашніх улюбленців. У вас жили кобри, восьминіг. З вашим котом ви ходите збирати гриби. Цей досвід, як я розумію, допоміг зрозуміти почуття вашого героя Роба до свині, повірити в зв'язок, який виник між ними?

— Так! Причому допоміг дуже сильно. З власного досвіду можу сказати, що такий тісний зв'язок не можна встановити хіба що з рептиліями. Мені це ніколи не вдавалося. Вони люблять, щоб їм дали спокій. Живуть самі по собі. Інша справа Мерлін! Мій кіт. Це мейн-кун. Або моя німецька вівчарка Вокер. На жаль, її вже немає з нами. Взаємини з ними дуже глибокі. Вони навіть перевершують взаємини з людьми.

— Серйозно?

— Так. Ніяких ревнощів, непорозуміння, галасливих сварок, які завжди псують взаємини. Це любов без жодних умов, дуже міцна, безкорислива. Ми всі переживаємо сьогодні цей пандемічний кошмар. Локдауни та карантини зблизили нас з нашими братами й сестрами меншими. Люди стали більше покладатися на своїх домашніх улюбленців. Можливо, я узагальнюю. Але у мене все відбулося саме так, як я тільки-но розповів.

— Ви казали, що у вас недавно з'явився ще один домашній улюбленець?

— Так, це ворон. Його звуть Хугін. Я взяв це ім'я зі скандинавських міфів. Там є такі персонажі — Хугін і Мунін. Це два ворони, які літають по всьому світу, а потім повідомляють богу Одіну про те, що бачили та чули. Мій Хугін просто чудовий. Він трохи розмовляє і розуміє, що я йому кажу. Коли я входжу до кімнати, Хугін каже: «Привіт!» Коли виходжу, обов'язково чую: «Бувай!» Він вилупився у мене вдома з яйця. Я побудував для нього спеціальний геодезичний купол висотою приблизно п'ять метрів, щоб він міг там літати. Іноді ми ходимо разом на прогулянку. І це чудово. Він дуже вихований і розумний. Кажуть, розум воронів відповідає за своїм розвитком і рівнем розуму 8-річної дитини.

«Вважаю себе гурманом, обожнюю смачно поїсти. Навіть сам зайнявся приготуванням їжі»

— Ви торкнулися теми пандемії та локдауну. Яким став для вас 2020 рік? До цього ви знімалися дуже інтенсивно. Виходило щорічно відразу по кілька фільмів з вашою участю. І раптом знімальний процес був поставлений на паузу. Чим ви займалися всі ці місяці?

— Спочатку карантин змусив мене добряче похвилюватися. Найбільше мене лякала невідомість. Ніхто з нас не міг сказати, чим все закінчиться. І це найстрашніше. А ще мені дуже не вистачало спілкування. Знаєте, я вважаю себе гурманом. Обожнюю добре та смачно поїсти. Але для мене вкрай важливо прийти до ресторану й поговорити з шеф-кухарем. У цьому для мене є щось духовне.

До речі, мій Роб, герой фільму «Свиня» — колишній шеф-кухар. І це ще одна вагома причина, чому я погодився зніматися в картині. Світ кулінарії, епікурейство завжди мали для мене особливе значення. Позбавлений можливості відвідувати ресторани і спілкуватися з кухарями, я сам зайнявся приготування їжі. Але це все одно не те. Розумієте, я такий, що не можу повністю насолодитися музикою, живописом, фільмом, виставою без хорошої їжі. Спочатку я йду в ресторан, потім в музей або театр. Шеф-кухарі для мене як художники. Вони теж створюють шедеври. Тому я називаю їхню роботу справжнім мистецтвом.

Але у мене під час карантину була моя сім'я, мої улюблені тварини. І це мені допомогло пережити вимушену ізоляцію та неробство. Я переглянув купу фільмів, старих і нових. Це важливо для мого професійного розвитку. Отже, справ у мене вистачало. І я встиг багато. Можливо, я був би повністю задоволений собою, якби не одна неприємність.

— Яка, як не секрет?

— Я дізнався, що в одному з моїх улюблених ресторанів шеф-кухар приготував по-особливому крабів! Вау! Я мріяв одним з перших скуштувати цю страву, запивши його келихом шардоне. А все пройшло без мене, на жаль.

— Я рада, що ви самі заговорили про кулінарний аспект. У фільмі є сцени, які дають глядачеві зрозуміти, що по-справжньому смачна страва здатне розбудити в нас дуже глибокі спогади, а можливо, навіть передбачити, що станеться в майбутньому. У вас є таке особливе блюдо?

— Я не хочу образити мого батька, якого, на жаль, більше немає з нами, але я пам'ятаю один випадок. Мені було тоді дев'ять років. І якось батько приніс додому велике «відро» з KFC з їхніми фірмовими курячими ніжками, крильцями і картоплею фрі, а ще кілька пляшок шампанського. Запевняю, я дотепер вважаю це найбільш дивною комбінацією, яку мені коли-небудь доводилося скуштувати. Це було так по-американськи! Батько покликав нас до столу і, звичайно, налив мені шампанського… Не подумайте, заради бога, що я зараз раджу батькам 9-річних дітей поїти своїх чад шампанським, але поєднання фастфуду з KFC і шампанським справило на мене незабутнє враження.

— Батько часто пропонував вам подібні кулінарні експерименти?

— Так. Навіть тоді, коли я був ще молодше. «Скуштуй цей козячий сир, Ніколасе! А тепер зроби ковток червоного вина. Тільки невеликий. Потримай вино в роті, не ковтай його відразу! Тепер відчуваєш смак? Смак сиру став яскравішим. І вино теж набуло нових відтінків. Тобі подобається посмак? Відчуваєш його? А тепер скажи, Ніколасе, червоне вино і козячий сир поєднуються? Як ти вважаєш?» — ось такі діалоги були частиною мого виховання і дорослішання.

До речі, один з моїх найяскравіших ранніх спогадів теж пов'язаний з їжею. Батько повіз нас до себе на батьківщину — до Італії. Мені тоді було чотири роки. Я вже не пам'ятаю причини, але мене залишили на піклування монахинь майже на цілий день. А все поїхали кудись на екскурсію. Черниці, коли я зголоднів, нагодували мене якимось дуже гострим блюдом, схожим на рагу, і звеліли запивати все це дуже дивним напоєм зі стійким присмаком лакриці. Коли я поїв, вони поклали мене у ліжко, і я несподівано для самого себе міцно заснув. Потім батько розповів мені, що це було рагу з м'ясом лисиці, а пив я анісовий лікер. Виявляється, цей напій допомагає швидко заснути. Ось такі у мене дитячі спогади, які зайвий раз доводять важливість кулінарних елементів в них.

— Ви маєте рацію, подібні речі врізаються в пам'ять. В кінці фільму ваш персонаж вимовляє довгий монолог. І там є такі слова: «У нас є не так багато речей у житті, про які дійсно варто турбуватися…» А про які речі ви турбуєтеся в цьому контексті?

— Для мене неймовірно важливо, що ви звернули увагу на цю фразу! Я розцінюю ці слова як головний гачок у фільмі. На якомусь етапі знімання режисер і продюсер раптом вирішили вирізати зі сценарію цю репліку. Я обурився. «Тільки не ці слова! Я погодився зніматися у вас, можна сказати, через цю репліку в сценарії!» — сказав я їм. І вони погодилися нічого не змінювати.

Відповідаючи на ваше запитання, можу скотитися до кліше. Але багато виразів стали кліше, тому що вони правдиві й найкраще відображають суть. Тому не боюся видатися банальним. Найбільше в житті мене хвилюють мої хлопчики, мої тварини, моя робота. І, звичайно, мене хвилює моя дружина. Для мене дуже важливі мої колишні стосунки. Кохання, яке я відчував до інших людей, до інших жінок. Це глибоко інтимні спогади. Хороші чи погані, я приймаю їх усі і зберігаю в собі. Тому що це частина мого життя. Кожний з них вніс свою лепту у формування мене як особистості. Забути щось рівнозначно тому, що відсікти собі палець, руку, щось ще. Без будь-якого з цих спогадів я б не міг відчувати почуття, які живуть в мені сьогодні. І, звичайно, пам'ять і досвід допомагають мені в роботі. Мені не доводиться занадто грати, щоб глядачі повірили. Сподіваюся, я зрозуміло висловився.

Ніколас Кейдж і його дружина-японка Ріко Шибата. Весілля в Лас-Вегасі. Фото Facebook

— Рік тому вас сфотографували разом з вашою нинішньою дружиною, яка тоді ще такою не була, на кладовищі в Новому Орлеані біля сімейного склепу. Ви часто відвідуєте це місце? Що вас спонукало привезти наречену туди?

— Коли у вашому житті виникає нове кохання, вам хочеться показати цій людині, де ви ходили в школу. Або якісь інші важливі та дорогі вашому серцю місця. Це природно. Наприклад: «Дивись, це будинок, в якому я ріс». Або: «Це квартал, де пройшло моє дитинство». З Ріко я познайомився під час моєї поїздки в Японію. І мені дуже хотілося побачити місця, які мають для неї значення. Ми побували в древніх храмах в Кіото. Коли ми прилетіли в Америку, я вирішив показати Ріко те, що дуже важливо для мене. Наприклад, Голлівудський бульвар. А потім Новий Орлеан. Він для мене є другим рідним містом. Однак, вибачте мене, але деякі ваші колеги придумали зовсім дурну історію про те, що я повів свою кохану на Голлівудський бульвар, щоб показати їй мою персональну зірку! Яка дурість! До моєї зірці ми не підходили. Я показав їй, що американці теж хоч трохи, але знайомі і цінують японську культуру. Ми подивилися на персональні зірки легендарного Тосиро Міфуне (відомий японський актор, прославився завдяки фільмам Акіри Куросави, потім багато знімався в США. — Ред.) і Годзілли.

А в Новому Орлеані ми побували на кладовищі, яке щорічно відвідують сотні тисяч туристів. Але журналістам була потрібна сенсація, черговий скандал. І вони вичавили з нашої поїздки все. Втім, я не ображаюся. Це ваша робота…

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Gabriella Paiella / GQ)

Фото у заголовку People

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