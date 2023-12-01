36.80 / 37.44 40.03 / 40.85
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми пограємо війну і шанс бути нацією

18:15 1 грудня 2023
журналіст та письменник Василь Зима

Різдво, Новий рік, ковзанки, корпоративи, «Укрзалізниця» запустила нові потяги для любителів зимових Карпат… Дивлячись на Київ та інші міста країни стає зрозумілим, що так не живуть в країні, яка хоче перемогти 140-мільйонного монстра. Якщо фронт не гуде в грудях і голові навіть за сотні кілометрів від нього — то це не країна, яка прагне перемоги. І тут не про «всі йдіть на війну». Ні, тут про «всі працюйте на перемогу». Про стан українського суспільства пише на своїй сторінці у соцмережі український журналіст та письменник Василь Зима.

«Це просто сьогодні зачепило. І не треба про те, що економіка має заробляти, люди мають відпочивати, всі повинні радіти і т.д. Це просто сигнал. Дуже чіткий і симптоматичний. В Києві відкривають величезну ковзанку на лівому березі Дніпра просто неба. З підсвітками, яскравими прикрасами. Тут нема жодної критики. Просто констатація: так не живуть в країні, яка хоче перемогти 140-мільйонного монстра.

Я запитав сьогодні голову МВА Покровська про те, чи відчувається дух свят? Спеціально запитав. Ні, каже, не відчувається. За кілька десятків кілометрів гуде фронт і бʼється Авдіївка. Каже, потім, спершу треба перемогти. Якщо фронт не гуде в грудях і голові навіть за сотні кілометрів від нього — то це не країна, яка воює і хоче перемогти. І тут не про: всі ідіть на війну. Ні, тут про: всі працюйте на перемогу. Хоч трохи, хоч як…

Які катки, нехай і за приватні гроші? Які корпоративи? Які закупи, щоб пакети хіба в зубах не виносили? Які, б**дь, веселощі, коли ми вже на півночі будуємо укріплення? Якщо фронт не гуде в грудях і немає навіть емпатії до воїнів в холодних окопах і тих, хто одразу за ними, це не про народ, який хоче здолати 140-мільйонного монстра.

РЕКЛАМА

Я сьогодні зрозумів: путін не хоче відступити, бо він бачить країну, яка не живе війною. І такої країни він не боїться. Таку країну він рано чи пізно виснажить. Він не боїться ковзанок і корпоративів. Він так виснажив Ічкерію, він так виснажить будь-кого, хто має в рази менше ресурсів. Лише тотальна мобілізація ресурсів, виробництва, фінансів, людей. Лише це продемонструє рішучість, яка налякала путіна на початку 2022-го. Нема ні бажання, ні сил ані переконувати, ані апелювати.

Історія всім дає шанси. Але коли ставиться крапка, історія перегортає сторінку. І не обовʼязково в новому розділі буде мова про тих, в історії про яких поставили крапку. Війна не триватиме вічно. Вона триває зараз. І напружитись треба зараз. Всім. Геть усім у міру сил. Кожна нація виборює право бути. І доля дає шанси. Щоправда, лише раз. Нам дала вдруге. Після 1921-го. Третього просто не буде".

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

553

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ніжний торт

Дуже ніжний тортик до чаю або кави: просто тане в роті

Готовий салат

Новорічний салат «Серпантин» від Людмили Борщ: такий смачний, що гості ладні з’їсти цілий таз

Корі Перрі та Коннор Бедард з матір&#39;ю

Дворазового олімпійського чемпіона вигнали з клубу НХЛ: він переспав з матір'ю одноклубника

Литвинова

Гаряча новорічна закуска від Тетяни Литвинової: порадуйте своїх близьких (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту