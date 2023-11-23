Новий рік близько: «Укрзалізниця» запустила нові потяги та для любителів зимових Карпат змінила маршрути «старих»

В Україні, де раніше в поїздах з’явилися жіночі купе, перед зимовими святами змінили розклад руху деяких поїздів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

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Так, призначено нові рейси:

- № 51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.

- № 216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

- № 745/746 Київ — Львів гарантуватиме довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

- Інтерсіті № 747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Також було змінено графік руху деяких поїздів:

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- Поїзд № 25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02.

- Маршрут поїзда № 357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

- Поїзд 95/96 Київ (20:31) — Рахів (10:56) стає фірмовим для родинних поїздок у гори з максимальним комфортом.

- Поїзди № 5/6 Запоріжжя — Ясіня, № 40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367, стають щоденними.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у поїздах «Укрзалізниці» з'явилися таємні агенти — маршали залізничної безпеки.

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