«Ми загинемо в ядерному апокаліпсисі?»: під час холодної війни жителі містечка Фульда на кордоні між НДР і ФРН боялися підходити до каналізаційних люків

Якось на одному з фломарктів Німеччини (ринки, де у вихідні дні збираються люди, щоб продати старі речі, а частіше — просто поспілкуватися), я побачила продавця не зовсім звичайного товару. Літній німець виставив колекцію дитячих настільних військових ігор. Він із задоволенням зі мною заговорив. Розповів, що приїхав з Казахстану ще на початку 90-х. Пізній переселенець. А цю колекцію збирав мало не пів століття.

Багато назв були мені зрозумілі: Siege of Warsaw (1939), Battle of Kiev, Battle of Stalingrad, Siege of Leningrad. Але назва гри Fulda Gap нічого мені не говорила. Що це за битва? Коли вона відбулася?

— Ви що, не чули про Фульдський коридор? - здивувався мій співрозмовник. — Там же могла початися третя світова! СРСР і союзники спочатку перемогли Німеччину, а потім побили горщики… І повернули гармати один проти одного. Ось у Фульдському коридорі американці й встановили свої ядерні фугаси, щоб підірвати росіян, коли ті будуть наступати. Щоправда, в такому разі в повітря злетіла б не тільки вся Німеччина, а й половина Європи.

Нічого собі.