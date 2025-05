Маленька російська армія таки воює проти великої радянської армії: журналістка про рапорт на звільнення комбата бригади «Магура»

Журналістка Зоя Казанажи прокоментувалаа ситуацію з рапортом комбата 47 ОМБр Олександра Ширшина, який воює на Курському напрямку. Військовий різко охарактеризував задачі, що ставить перед «Магурою» генералітет.

«Олександру Ширшину, командиру батальйону 47 ОМБр, у червні буде 31 рік. Він народився у Миколаєві, але згодом сімʼя переїхала до Криму, — пише Зоя Казанжи. — У 2014 році Олександр покинув Крим, довчився у Харкові. А магістерську роботу захищав у Білостоцькому університеті Польщі. І ще закінчив програму в УКУ.

Він — добре освічений, інтелектуал. Це щоб ви розуміли, чому на фронті йому дали псевдо «Геній».

Ще за місяць до російської атаки, він підписав контракт у резерв. Вранці 24 лютого уже був у частині. Отримав тяжке поранення. Повернувся на війну після лікування. Під постом — його фото в окопі з книжкою Тімоті Снайдера в руках. Це фото облетіло світ. І вони зі Снайдером зустрілися у березні 2023 року.

Фото зі стоірнки Зої Казанжи

Олександра нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Вчора Олександр Ширшин написав такий пост: «Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. „Політичні“ ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюся, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine! Сподіваюся ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі».

47-ма бригада перебуває на Курщині. І те, про що сказав вголос комбат Ширшин, ігнорувати навряд чи доведеться. Бо це — правда про некомпетентні військові рішення.

Ось що пише Юрій Бутусов: «Про що йдеться, ми бачимо прямо зараз по відео біля села Тьоткіно, які ворог викладає зі своїх дронів — спроба атакувати колонами техніку в лоб під спостереженням та ураженням російськими дронами, призводить до значних втрат техніки та людей. Поставлені завдання не завжди відповідають можливостям військ, рель'єфу та елементарній тактиці. Недооцінка військовим командуванням загрози дронів призводить до провалів в інженерному забезпеченні, захисті техніки та людей, грубим помилкам у пануванні та застосуванні військ. Політичне завдання вести бойові дії на території ворога, яке поставлено Ставкою, погано організовано та сплановано на оперативному та тактичному рівні, і ніхто не намагається зробити висновки та навчитись, а навпаки, продовжують повторювати ті самі помилки багато разів, не рахуючи втрат».

Також Юрій розповідає, що Олександр показав себе справжнім лідером під час наступальної операції на запорізському напрямку у 2023-му: «Саме його рота, кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога, однією з перших прорвалась до Роботіне, тому що командир роти завжди був з людьми та часто сам брав участь у штурмах і бився з усіма на передовій… Ширшин завжди особисто опікувався евакуацію поранених та загиблих, робив усе для зменшення втрат, за що користувався та користується великою повагою у своїх бійців. Для нього життя людей та виконання ризикованих бойових завдань — це не слова, це вчинки, які він виконував не один раз. Тож якщо він поставив питання різко — значить має на це моральне право».

Зрозуміло, що рапорт про усунення з посади Олександр Ширшин написав не на емоціях. А, скоріше, це стало останньою краплею і він має на меті привернення уваги.

Бо інакше, виходить, що маленька російська армія таки воює проти великої радянської армії. Де люди — звичайний витратний матеріал".

Фото з Facebook Олександра Ширшина

