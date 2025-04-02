«Результат у нас — дуже хороший»: комбат про ситуацію на Покровському напрямку

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин розповів про ситуацію на Покровському напрямку, де тривають важкі бої. На його думку, все почалося відносно непогано.

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«Ми довго утримували Степове — це хороший результат. Якби ви бачили, що там було, враховуючи, скільки штурмів ми мали за день, скільки заїжджало техніки, скільки особового складу, скільки ми „перемололи“ їх у тих посадках і в тому селі! У нас були штурми просто нон-стоп. І, враховуючи кількість, яка там була, враховуючи клаптик землі, те, що все вже було „викошено“, то результат у нас — дуже хороший», — зазначив Олександр.

Якщо ЗСУ не вдасться втримати Покровськ, то, додав Ширшин, війна буде продовжуватися.

«Ми втрачатимемо наступні населені пункти, і хтось побачить російські танки у себе на городах. Гадаю, що вони прагнуть і того, і того, тобто Краматорськ — одне з найбільших міст, яке залишилося в Донецькій області, плюс розв’язка. А це недалеко від наступної області — Дніпропетровської. Вони намагаються показати всьому світові, що на щось спроможні, і вони рішучі», — резюмує військовий.

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