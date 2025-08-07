- 21:03 У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти
Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями
Популярний співак, учасник Нацвідбору на «Євробачення-2025» Андрій Хайят (Khayat), який зізнався у проблемах, розчулив мережу. Артист виклав світлини, на яких позує поруч з конем серед чудових краєвидів. Шанувальники співака назвали його справжнім козаком та порадили зніматися в кіно. Khayat, який старанно приховує своє особисте життя, зізнався, що саме в такі хвилини почуває гармонію.
«Іноді, щоб знайти гармонію, треба просто зупинитись, — підписав світлини артист. — Відчуй момент».
«Той самий козаченько у моїй уяві з українських творів», — відреагували у мережі.
«Схожий на якогось козака, який їздить на коні в степах Запоріжжя», — додали у коментарях.
«Бракує слів, щоб описати захоплення цими надзвичайними світлинами, — поділилися враженнями. — Які ж вони красиві, це справжнє мистецтво».
В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Андрій Хайят розповів про виклики під час великої війни.126
