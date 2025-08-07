Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями

Популярний співак, учасник Нацвідбору на «Євробачення-2025» Андрій Хайят (Khayat), який зізнався у проблемах, розчулив мережу. Артист виклав світлини, на яких позує поруч з конем серед чудових краєвидів. Шанувальники співака назвали його справжнім козаком та порадили зніматися в кіно. Khayat, який старанно приховує своє особисте життя, зізнався, що саме в такі хвилини почуває гармонію.

«Іноді, щоб знайти гармонію, треба просто зупинитись, — підписав світлини артист. — Відчуй момент».

«Той самий козаченько у моїй уяві з українських творів», — відреагували у мережі.

«Схожий на якогось козака, який їздить на коні в степах Запоріжжя», — додали у коментарях.

«Бракує слів, щоб описати захоплення цими надзвичайними світлинами, — поділилися враженнями. — Які ж вони красиві, це справжнє мистецтво».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Андрій Хайят розповів про виклики під час великої війни.

