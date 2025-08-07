41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями

19:16 7 серпня 2025
Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями

Популярний співак, учасник Нацвідбору на «Євробачення-2025» Андрій Хайят (Khayat), який зізнався у проблемах, розчулив мережу. Артист виклав світлини, на яких позує поруч з конем серед чудових краєвидів. Шанувальники співака назвали його справжнім козаком та порадили зніматися в кіно. Khayat, який старанно приховує своє особисте життя, зізнався, що саме в такі хвилини почуває гармонію.

«Іноді, щоб знайти гармонію, треба просто зупинитись, — підписав світлини артист. — Відчуй момент».

«Той самий козаченько у моїй уяві з українських творів», — відреагували у мережі.

РЕКЛАМА

«Схожий на якогось козака, який їздить на коні в степах Запоріжжя», — додали у коментарях.

«Бракує слів, щоб описати захоплення цими надзвичайними світлинами, — поділилися враженнями. — Які ж вони красиві, це справжнє мистецтво».

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Андрій Хайят розповів про виклики під час великої війни.

126

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астролог Еван Натаніель Грім назвав знаки зодіаку, яким пощастить у серпні

Скоро почнеться «біла смуга»: Еван Натаніель Грім назвав щасливчиків серпня

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Реальні зарплати зростатимуть: але меншими темпами, фото https://ru.freepik.com/

В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине

Заливний пиріг з фаршем від Світлани Левицької. Фото&nbsp;— скріншот

Заливний пиріг із фаршем: зникає зі столу за лічені хвилини

Наступний матеріал
Новини партнерів