Дуже замкнутий: популярний співак зізнався у проблемах

Популярний співак, фіналіст Національного відбору на «Євробачення-2025» Андрій Хайат (Khayat), який шокував подробицями, зізнався у своїй проблемі. За словами музиканта, його соціофобія у свій час загальмувала власну творчу карʼєру. Нагадаємо, після виступу Khayat на Нацвідборі з піснею Honor, професійне журі поставило йому найвищий бал. Але долю учасника, який буде представляти Україну на «Євробаченні» у Базелі, вирішило глядацьке голосування.

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«Особливо трансформація мого спілкування почалася після повномасштабного вторгнення, — розповів Khayat у проєкті ЖВЛ (1+1). — Тому що концерти перейшли не просто у виступи, а саме у якусь музичну терапію. Я був дуже замкнутий у свій час. І, насправді, коли ти потрапляєш у шоу-бізнес, це ще більше починає працювати. Напевно, якби я був більше відкритий, то і моя карʼєра б розвивалася швидше».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Андрій Хайат розповів про залаштунки Нацвідбору.

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