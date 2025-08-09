- 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
Стрільцям — «Туз Кубків», Левам — «Туз Мечів», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 серпня
На представників деяких знаків зодіаку скоро чекає серйозний фінансовий ривок, прогнозують астрологи. А про те, як буде складатися завтрашній день, неділя, розповідає розклад за картами Таро, який публікує українське видання Modista.
Козоріг — «Четвірка Пентаклів»
Завтра ви відчуватимете потребу в стабільності та безпеці, зосереджуючись на збереженні ресурсів. Проте, надмірний контроль може блокувати можливості. Порада карт: вам бажано знайти баланс між збереженням і відкритістю до нового.
Водолій — «Вісімка Жезлів»
На вас чекає день, сповнений динамічних подій та швидких змін. Це сприятливий час для подорожей і важливих рішень. Карта радить діяти рішуче, не зволікаючи, та використати цю енергію для просування вперед. Порада карт: дійте рішуче, не зволікайте з ухваленням рішень.
Риби — «Сімка Мечів»
Будьте пильними, адже карта попереджає про обман або нещирість. Довіряйте своїй інтуїції, а не обіцянкам інших, і будьте обережні з інформацією. Можливо, доведеться діяти непрямим шляхом, зберігаючи свої плани в таємниці. Порада карт: довіряйте своїй інтуїції, а не обіцянкам інших людей.
Овен — «Імператор»
У неділю ви відчуєте себе впевненим керівником власного життя. Це час, коли потрібно брати відповідальність на себе, ухвалювати тверді рішення й наводити порядок у справах. Карта сприятлива для структурування планів і зміцнення своїх позицій. Порада карт: завтра зробіть акцент на дисципліні й організації.
Телець — «Сила»
Ця карта говорить про внутрішню відвагу, стійкість і гармонію. Завтра ви відчуєте, що маєте достатньо сил, аби впоратися з будь-якими викликами, використовуючи не фізичну міць, а мудрість і терпіння. Порада карт: завтра довіряйте своїй інтуїції, а не емоціям.
Близнюки — «Шістка Мечів»
У неділю ви відчуєте, що залишаєте позаду щось важке й рухаєтеся до спокійнішого життя. Ця карта символізує перехід і зцілення від минулих труднощів. Це початок нового, гармонійного етапу. Порада карт: подумайте про те, що ви готові залишити в минулому.
Рак — «Дев'ятка Пентаклів»
«Дев'ятка Пентаклів» — це карта незалежності, самодостатності та насолоди плодами своєї праці. Завтра ви відчуєте задоволення від досягнутого й оціните свої зусилля. Порада карт: приділіть час собі й насолодіться моментом.
Лев — «Туз Мечів»
Карта символізує ясність, прорив і нове усвідомлення. Це час, коли ви можете ухвалити важливе рішення, яке розставить усі крапки над «і». Головне — не боятися діяти рішуче й чесно. Порада карт: використайте свій інтелект, щоб прояснити ситуацію.
Діва — «Двійка Кубків»
«Двійка Кубків» символізує гармонійні стосунки, взаємне почуття й партнерство. Завтрашній день буде сприятливим для спілкування, налагодження зв’язків і зміцнення стосунків. Порада карт: будьте відкритими до співпраці та взаєморозуміння.
Терези — «П'ятірка Мечів»
Ця карта попереджає про можливі конфлікти, розбіжності або відчуття поразки. Вона говорить про ситуацію, де ціна успіху занадто висока. Завтра краще уникати суперечок. Порада карт: відступіть від суперечки, якщо вона веде до руйнування.
Скорпіон — «Сімка Кубків»
У неділю ви можете опинитися перед вибором, де кожна з альтернатив виглядає привабливою. Важливо пам’ятати, що не все, що блищить, є золотом. Карта закликає вас бути обережними. Порада карт: сфокусуйтеся на фактах, а не на мріях.
Стрілець — «Туз Кубків»
Ця карта — символ нових емоційних починань, любові й творчого натхнення. Сьогодні ви можете відчути приплив позитивних емоцій. Важливо бути відкритим для нових можливостей. Порада карт: відкрийте своє серце для нових емоцій.
Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що загалом серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.76
