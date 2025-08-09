На представників деяких знаків зодіаку скоро чекає серйозний фінансовий ривок, прогнозують астрологи. А про те, як буде складатися завтрашній день, неділя, розповідає розклад за картами Таро, який публікує українське видання Modista.

Козоріг — «Четвірка Пентаклів»

Завтра ви відчуватимете потребу в стабільності та безпеці, зосереджуючись на збереженні ресурсів. Проте, надмірний контроль може блокувати можливості. Порада карт: вам бажано знайти баланс між збереженням і відкритістю до нового.

Водолій — «Вісімка Жезлів»

На вас чекає день, сповнений динамічних подій та швидких змін. Це сприятливий час для подорожей і важливих рішень. Карта радить діяти рішуче, не зволікаючи, та використати цю енергію для просування вперед. Порада карт: дійте рішуче, не зволікайте з ухваленням рішень.

Риби — «Сімка Мечів»

Будьте пильними, адже карта попереджає про обман або нещирість. Довіряйте своїй інтуїції, а не обіцянкам інших, і будьте обережні з інформацією. Можливо, доведеться діяти непрямим шляхом, зберігаючи свої плани в таємниці. Порада карт: довіряйте своїй інтуїції, а не обіцянкам інших людей.

Овен — «Імператор»

У неділю ви відчуєте себе впевненим керівником власного життя. Це час, коли потрібно брати відповідальність на себе, ухвалювати тверді рішення й наводити порядок у справах. Карта сприятлива для структурування планів і зміцнення своїх позицій. Порада карт: завтра зробіть акцент на дисципліні й організації.

Телець — «Сила»

Ця карта говорить про внутрішню відвагу, стійкість і гармонію. Завтра ви відчуєте, що маєте достатньо сил, аби впоратися з будь-якими викликами, використовуючи не фізичну міць, а мудрість і терпіння. Порада карт: завтра довіряйте своїй інтуїції, а не емоціям.

Близнюки — «Шістка Мечів»

У неділю ви відчуєте, що залишаєте позаду щось важке й рухаєтеся до спокійнішого життя. Ця карта символізує перехід і зцілення від минулих труднощів. Це початок нового, гармонійного етапу. Порада карт: подумайте про те, що ви готові залишити в минулому.

Рак — «Дев'ятка Пентаклів»

«Дев'ятка Пентаклів» — це карта незалежності, самодостатності та насолоди плодами своєї праці. Завтра ви відчуєте задоволення від досягнутого й оціните свої зусилля. Порада карт: приділіть час собі й насолодіться моментом.

Лев — «Туз Мечів»

Карта символізує ясність, прорив і нове усвідомлення. Це час, коли ви можете ухвалити важливе рішення, яке розставить усі крапки над «і». Головне — не боятися діяти рішуче й чесно. Порада карт: використайте свій інтелект, щоб прояснити ситуацію.

Діва — «Двійка Кубків»

«Двійка Кубків» символізує гармонійні стосунки, взаємне почуття й партнерство. Завтрашній день буде сприятливим для спілкування, налагодження зв’язків і зміцнення стосунків. Порада карт: будьте відкритими до співпраці та взаєморозуміння.

Терези — «П'ятірка Мечів»

Ця карта попереджає про можливі конфлікти, розбіжності або відчуття поразки. Вона говорить про ситуацію, де ціна успіху занадто висока. Завтра краще уникати суперечок. Порада карт: відступіть від суперечки, якщо вона веде до руйнування.

Скорпіон — «Сімка Кубків»

У неділю ви можете опинитися перед вибором, де кожна з альтернатив виглядає привабливою. Важливо пам’ятати, що не все, що блищить, є золотом. Карта закликає вас бути обережними. Порада карт: сфокусуйтеся на фактах, а не на мріях.

Стрілець — «Туз Кубків»

Ця карта — символ нових емоційних починань, любові й творчого натхнення. Сьогодні ви можете відчути приплив позитивних емоцій. Важливо бути відкритим для нових можливостей. Порада карт: відкрийте своє серце для нових емоцій.

Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що загалом серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.

