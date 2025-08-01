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Гороскоп

Щастя вже на порозі: кому серпень принесе багатство і успіх

12:46 1 серпня 2025
Знаки зодіаку, яким пощастить у серпні

Незважаючи на те, що перше серпня стане днем, в який активізуються негативні тенденції, в цілому місяць буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.

Зокрема, астрологи прогнозують для них період фінансового зростання, вдалих можливостей і помітного прориву в кар'єрі, пише РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Близнюки
У серпні ви відкриєте нові горизонти в спілкуванні та співпраці. Можливі вигідні пропозиції у сферах медіа, продажів чи освіти, а також вдалий перехід на нову роботу або запуск власного проєкту. Фінансовий стан помітно покращиться наприкінці місяця.

Рак
Для Раків серпень принесе неочікувані джерела доходу — можливий подарунок чи бонус. Ваші терпіння і старанність почнуть приносити плоди, особливо в другій половині місяця. Зверніть увагу на сімейний бізнес та інвестиції в нерухомість.

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Терези
У серпні у вас з'явиться шанс зміцнити фінансову стабільність завдяки новим знайомствам. Середина місяця обіцяє пропозиції для кар'єрного зростання. Не бійтеся ризикувати — зірки на вашому боці.

Стрілець
Серпень 2025 року ідеальний для прориву. Ви відчуєте потужний приплив енергії, що стане поштовхом до нових звершень. Можливі фінансові надходження з кількох джерел. Ваш оптимізм і рішучість допоможуть реалізувати задумане.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 28 липня по 3 серпня.

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