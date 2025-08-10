- 12:59 Росіяни проникли в Покровськ, втративши більшість диверсантів: вилов окупантів, що вижили, триває
- 12:37 Звільнили та зачистили: під контроль ЗСУ перейшло село Безсалівка на Сумщині, — Генштаб
- 12:26 Прополіс позбавить мозолів, а підмор знизить цукор у крові: дешева альтернатива лікам та… меду
- 12:10 Залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині зруйновано внаслідок удару ворога
- 12:01 Легендарний Рафаель Надаль назвав новонародженого сина на честь покійного тестя
- 11:28 «Маніпулятивна інформація»: військові прокоментували скандальний інцидент із працівниками ТЦК у Дніпрі
- 11:25 Зустріч Трампа і путіна на Алясці веде до повільної поразки України, — ЗМІ
- 10:38 «Швидкого рішення не буде»: Юрій Бутусов про те, як Україна може посилити свої позиції на переговорах
- 09:59 «Україна має свободу вибору своєї долі»: європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна
- 09:54 На якому каналі і коли дивитися онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекери вірять у «порятунок» команди Шовковського
- 09:14 Чотири області України постраждали внаслідок нічних ударів дронів ворога: що відомо про атаку
- 08:49 Безпілотники влаштували запальну ніч у Саратові: горить НПЗ
Лідери провідних держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з правителем росії володимиром путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту «життєво важливих інтересів безпеки України та Європи».
Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.
«Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, закінчення агресивної війни рф та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України. Ми переконані, що успішним може бути лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на рф з метою припинення її незаконної війни», — йдеться у заяві.
Європейські лідери поділяють переконання, що «дипломатичне вирішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».
«Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і надійних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має свободу вибору своєї долі. Значущі переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Поточна лінія зіткнення повинна бути відправною точкою для переговорів», — йдеться в заяві.
В Європі запевнили, що вони продовжують твердо стояти на боці України.
«Ми є єдиними як європейці і рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також з президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки», — йдеться в заяві.
