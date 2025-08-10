«Україна має свободу вибору своєї долі»: європейські лідери виступили із заявою перед переговорами Трампа і путіна

Лідери провідних держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з правителем росії володимиром путіним щодо завершення війни в Україні лише за умови припинення вогню та гарантій захисту «життєво важливих інтересів безпеки України та Європи».

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Фінляндії Александера Стубба.

«Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, закінчення агресивної війни рф та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України. Ми переконані, що успішним може бути лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на рф з метою припинення її незаконної війни», — йдеться у заяві.

Європейські лідери поділяють переконання, що «дипломатичне вирішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».

РЕКЛАМА

«Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних і надійних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має свободу вибору своєї долі. Значущі переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Поточна лінія зіткнення повинна бути відправною точкою для переговорів», — йдеться в заяві.

В Європі запевнили, що вони продовжують твердо стояти на боці України.

«Ми є єдиними як європейці і рішуче налаштовані спільно просувати наші інтереси. І ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також з президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, який захищає наші життєво важливі інтереси безпеки», — йдеться в заяві.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, як росія може повторити долю СРСР.

83

Читайте нас у Facebook