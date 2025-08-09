- 14:53 Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку
- 14:22 Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою, — ЗМІ
- 13:52 Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні
- 13:25 Все через тарифи Трампа: індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти
- 12:54 Максим Галкін вперше прокоментував ДТП, яка трапилася з ним: «Прийшов до тями — гіпс»
- 12:38 Дрони СБУ атакували логістичний хаб в Татарстані
- 12:29 «На оглядовому колесі запропонував мені прожити з ним усе життя»: історія 29-річного Героя України з Буковини, який боронив країну 10 років
- 12:09 Відомий боксер помер через шість днів після бою за титул
- 11:57 На вас чекає фінансовий підйом: які знаки Зодіаку розбагатіють у серпні
- 11:32 Середня зарплата у 30 тисяч гривень уже у 2026 році: Кабмін заявив про майбутнє зростання доходів українців
- 11:11 Зеленський відповів Трампу: «Дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо»
- 11:04 Розчиніть 5 ложок суміші у воді — і ванна стане чистішою за нову
Трамп і путін готують зустріч: Україну можуть залишити осторонь
Після того, як Дональд Трамп не реалізував свої погрози ввести проти росії жорсткі санкції, готується зустріч мім очільниками США і рф. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, зустріч між Дональдом Трампом та володимиром путіним заплановано на кінець наступного тижня. Про це повідомляє Sky News.
Місце проведення все ще обговорюється. Проте є варіанти. Вони включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим. Дональд Трамп 8 серпня заявив, що чекає путіна на Алясці.
«Подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та дуже нестабільні. Точна дата досі незрозуміла, і вони не знають, чи буде залучений Володимир Зеленський», — цитує видання джерела в Білому домі.
Відомо, що представники кремля надали список вимог щодо потенційного припинення вогню. У свою чергу США намагається отримати згоду від української влади та європейських союзників.
Нагадаємо, що останні кілька днів ЗМІ почали активно обговорювати можливу зустріч Дональда Трампа і путіна. Видання Bloomberg написало, що на неї готується угода, яка не сподобається Україні.131
