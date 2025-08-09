41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Трамп і путін готують зустріч: Україну можуть залишити осторонь

10:33 9 серпня 2025
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Фото з відкритих джерел

Після того, як Дональд Трамп не реалізував свої погрози ввести проти росії жорсткі санкції, готується зустріч мім очільниками США і рф. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, зустріч між Дональдом Трампом та володимиром путіним заплановано на кінець наступного тижня. Про це повідомляє Sky News.

Місце проведення все ще обговорюється. Проте є варіанти. Вони включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим. Дональд Трамп 8 серпня заявив, що чекає путіна на Алясці.

«Подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та дуже нестабільні. Точна дата досі незрозуміла, і вони не знають, чи буде залучений Володимир Зеленський», — цитує видання джерела в Білому домі.

Відомо, що представники кремля надали список вимог щодо потенційного припинення вогню. У свою чергу США намагається отримати згоду від української влади та європейських союзників.

Нагадаємо, що останні кілька днів ЗМІ почали активно обговорювати можливу зустріч Дональда Трампа і путіна. Видання Bloomberg написало, що на неї готується угода, яка не сподобається Україні.

