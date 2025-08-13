Шоу для платників податків: експертка про те, чому війна в Україні — це ринок, а не ідея

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським правителем володимиром путіним на Алясці відома українська експертка з міжнародного урядового PR Анастасія Магонова опублікувала на своїй сторінці пост про те, як бізнес визначає долю миру в Україні.

«Якщо слухати офіційний хор у Вашингтоні, можна подумати, що тут точиться глибокий ідейний конфлікт — як закінчити війну в Україні? Насправді це швидше шоу для платників податків.

Замість звичного поділу за партійними лініями варто дивитися через іншу політичну оптику — «яструби» та «голуби». Ці терміни, що прийшли ще з часів холодної війни, описують не партійність, а підхід до досягнення миру. Яструби роблять ставку на військовий тиск. Голуби — на переговори та компроміси.

У контексті українських перемовин яструби переконані, що мир можливий лише через силу.

Тиск зброєю, санкціями, присутністю союзників за столом і обов’язковою участю України та Європи. Голуби ж вважають, що війну слід зупинити швидко, навіть якщо це потребуватиме компромісів. Готові до переговорів у вузькому форматі без складної багатосторонньої дипломатії.

Але в DC за кожною позицією стоїть чийсь логотип. І саме він часто визначає, чи політик говорить мовою сили, чи мовою компромісу.

Фланг «яструбів» — це компанії, що заробляють під час бойової фази. Для них тривала війна є стабільним ринком зброї. Вони зацікавлені у максимальних військових бюджетах, нових поставках та розширенні виробництва.

Наприклад, Raytheon уже отримала контракт на $ 3,5 мільярда на ракети AIM-120 для України та союзників. Lockheed Martin — $ 7,8 мільярда на ракетоносії, HIMARS, винищувачі F-35 та протитанкові комплекси Javelin. Northrop Grumman взагалі відкрито підняла прогноз прибутку на 2025 рік, пояснюючи це «сильним попитом» на системи ППО та безпілотники.

Фланг «голубів» — компанії, що заробляють на постконфліктній фазі, коли починається мирна відбудова. Вони чекають перерозподіл витрат з боєприпасів на бетон, інфраструктуру та логістику. Будівельний гігант Bechtel уже має досвід відновлення Іраку та Афганістану й готовий повторити цей сценарій в Україні. Fluor спеціалізується на логістиці, інфраструктурі та енергетиці у зонах після конфліктів. А компанія Leidos, відома своїми ІТ-рішеннями, дронами та системами безпеки, легко змінює військові замовлення на охоронні чи цивільні проєкти, коли гармати стихають.

Хоча навіть «голуби» не вірять у мир за один день. І тим більше в угоду без участі України та ЄС. Усі прекрасно розуміють, що це лише ілюзія миру. Але що б не привіз Трамп з Аляски, якщо це буде виглядати, як поступка Росії, Вашингтон вибухне.

Вчора Трамп взяв під федеральний контроль поліцію Вашингтона і ввів 800 військових Нацгвардії. Сказав, що буде вигоняти бездомних. Але здається мені, що влада готується до масових протестів, ймовірно таких само гучних, як самі перемовини.

Ще хочу додати, будь-яке мирне рішення все одно доведеться проводити через Конгрес і Сенат у майбутньому. Наприклад, якщо мова піде про зняття санкцій з росії, навіть підписаний президентом документ не запрацює, доки Конгрес не ухвалить необхідні зміни в законах. А там «яструбів» вистачає з обох партій", — написала вона.

