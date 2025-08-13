Українці, ймовірно, відкинуть будь-яку угоду, якщо їх не буде в кімнаті: ЗМІ про ймовірний сценарій зустрічі на Алясці

На пресконференції днями Дональд Трамп спробував заспокоїти скептиків щодо своєї майбутньої зустрічі з путіним на Алясці. Він назвав її «ознайомчою зустріччю», щоб оцінити готовність москви припинити війну, припускаючи, що це може виявитися лише першою зустріччю. Він також сказав, що це можливість для України повернути частину приблизно 20 відсотків своєї території, яку російська армія захопила з початку війни в лютому 2022 року.

Це стане музикою для вух європейців та українців — принаймні поки що. Втім, в європейських столицях існує значне занепокоєння, що Дональд Трамп може спокуситися укласти угоду з путіним через голову президента України Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приймав віцепрезидента Дж. Д. Венса у своїй заміській резиденції минулими вихідними, можливо, намагаючись з'ясувати, що Трамп скаже російському лідеру. У суботу провідні європейські союзники Вашингтона опублікували спільну заяву, в якій вкотре повторили, що «шлях до миру в Україні не може бути визначений без України». Європа настільки стурбована тим, що може статися на Алясці, що поспішила запланувати конференцію з Трампом і Венсом на середу, нібито намагаючись вкласти європейські тези для обговорення в мозок Трампа, перш ніж він зустрінеться з главою кремля, пише The Telegraph.

Однак вся ця тривога може виявитися марною тратою енергії. Трамп навряд чи домовиться про багато чого з путіним цієї п'ятниці.

«Найімовірніше, українці відкинуть будь-яку угоду, якщо їх не буде в кімнаті, — йдеться у статті. — Зеленський і путін стикаються з великим вибором. Поле бою з початку 2023 року характеризується поступовими російськими здобутками за надзвичайно високу ціну. Тож Київ може уникати дипломатії та продовжувати боротьбу, ризикуючи подальшими територіальними здобутками росії в майбутньому. Або ж він може спробувати домовитися про врегулювання, яке відображає поточні факти на місцях. путін також стикається з дилемою. Він може продовжувати вести Трампа, ризикуючи тим, що врешті-решт втратить свою позицію перед нетерплячим американським президентом; або ж насправді серйозно вести переговори, чудово знаючи, що йому доведеться відмовитися від своєї фіксації на створенні нової російської імперії з собою як царем».

Визнання територіальних претензій росії було б схоже на надання легітимності захопленню територій москвою, тому й цьому буде протистояти Київ.

Трамп поставив себе в незавидне становище. Будь-яка угода, яку прийме путін, може бути відхилена Зеленським як надто дружня до росії, особливо якщо вона виключає гарантії безпеки Заходу або обмінює українські територіальні поступки на російське припинення вогню. За тією ж логікою, будь-яка угода, яку підпише Зеленський, ймовірно, буде відхилена путіним як така, що не повністю враховує ключове питання. І якщо якимось дивом Трампу вдасться порозумітися з Зеленським і путіним, російські яструби у Вашингтоні будуть готові писати звинувачувальні колонки в американських газетах про те, як Сполучені Штати продали Україну.

Україна є головною метою для путіна, який пожертвував геополітичним становищем росії, а також сотнями тисяч російських чоловіків заради досягнення своїх воєнних цілей.

«Не варто заздрити Трампу за спробу додати певного імпульсу мирному процесу. Тільки не ставте свої гроші на те, що він зможе щось вирішити», — зазначає автор статті.

Раніше «ФАКТИ» писали, що мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України.

